Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Милонов устроил новогодний рейд по борделям Петербурга

Виталия Милонов провел рейд по борделям Петербурга.

Депутат Госдумы Виталий Милонов провел новогодний рейд по борделям Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Так, Милонов нагрянул в бордель, расположенный на улице Восстания в центре культурной столицы. Депутат заявил, что жильцы дома, в котором располагалось «заведение», давно жаловались властям на трансвеститов*. Милонов, а также прибывшие с ним на место активисты, вызвали полицию для задержания нарушителей.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Милонов рассказал, что в Петербурге наметилась положительная статистика по разводам. Здесь их фиксируют реже всего. Также жители города на Неве стали чаще вступать в брак.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Узнать больше по теме
Виталий Милонов: биография депутата-скандалиста
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов известен своими громкими законодательными инициативами. Он поддерживает образ одиозного политика скандальными высказываниями и поступками, которые критикуют знаменитости и простые россияне. Больше о Милонове — в этой статье.
Читать дальше