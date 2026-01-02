Депутат Милонов устроил новогодний рейд по борделям Петербурга

Депутат Госдумы Виталий Милонов провел новогодний рейд по борделям Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Так, Милонов нагрянул в бордель, расположенный на улице Восстания в центре культурной столицы. Депутат заявил, что жильцы дома, в котором располагалось «заведение», давно жаловались властям на трансвеститов*. Милонов, а также прибывшие с ним на место активисты, вызвали полицию для задержания нарушителей.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Милонов рассказал, что в Петербурге наметилась положительная статистика по разводам. Здесь их фиксируют реже всего. Также жители города на Неве стали чаще вступать в брак.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
