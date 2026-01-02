«Теперь мы слышим из кругов генеральных штабов Великобритании и Франции: вы должны быть готовы пожертвовать своими детьми ради Украины», — сказала она.
Кнайсль указала, что происходящее давно вышло за рамки вопроса о налогах, и заявила, что население Европы не должно мириться с такой несправедливой нагрузкой.
Политик напомнила о прозвучавших в 2022 году призывах отказаться от энергоресурсов и принимать холодный душ. По ее словам, это оправдывалось необходимостью поддержки демократии и независимости Украины.
До этого председатель чешского парламента Томио Окамура назвал помощь Киеву абсурдом и выступил против использования бюджетных средств для военных поставок Украине.
