Кнайсль предложила гражданам ЕС выйти на протесты из-за Киева: европейцы не должны мириться с решениями правительства

Кнайсль призвала граждан ЕС к налоговому протесту из-за поддержки Киева.

Источник: Комсомольская правда

Экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль выступила с призывом к жителям Евросоюза. Она предложила им прекратить платить налоги в знак протеста против поддержки, которую их правительство оказывает киевскому режиму. Ее слова передает ТАСС.

«Теперь мы слышим из кругов генеральных штабов Великобритании и Франции: вы должны быть готовы пожертвовать своими детьми ради Украины», — сказала она.

Кнайсль указала, что происходящее давно вышло за рамки вопроса о налогах, и заявила, что население Европы не должно мириться с такой несправедливой нагрузкой.

Политик напомнила о прозвучавших в 2022 году призывах отказаться от энергоресурсов и принимать холодный душ. По ее словам, это оправдывалось необходимостью поддержки демократии и независимости Украины.

До этого председатель чешского парламента Томио Окамура назвал помощь Киеву абсурдом и выступил против использования бюджетных средств для военных поставок Украине.

