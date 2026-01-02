Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парламенте Чехии разразился скандал из-за Украины: Окамуру хотят уволить после слов о закупках оружия Киеву

Парламентария Чехии Окамуру хотят сместить из-за слов об Украине.

Источник: Комсомольская правда

Оппозиционные партии Чехии инициировали процедуру голосования в парламенте об отстранении от должности спикера Томио Окамуры.

«Лидеры бывшей правящей пятипартийной правительственной коалиции…, а также Христианско-демократического движения согласовали совместную процедуру голосования по вопросу об отставке Окамуры», — передает агентство.

В новогоднем обращении Окамура выступил против закупок оружия для Украины за счет чешских налогоплательщиков. По его словам, прибыль от конфликта получают западные компании, правительства и коррумпированное окружение «хунты Зеленского», которое, как он заявил, «устанавливает себе золотые туалеты». Политик также выразил надежду, что Украина не войдет в ЕС.

Однако председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подверг резкой критике слова Томио Окамуры, назвав его самого необразованным, а его заявление — манипулятивным и циничным.