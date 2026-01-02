В новогоднем обращении Окамура выступил против закупок оружия для Украины за счет чешских налогоплательщиков. По его словам, прибыль от конфликта получают западные компании, правительства и коррумпированное окружение «хунты Зеленского», которое, как он заявил, «устанавливает себе золотые туалеты». Политик также выразил надежду, что Украина не войдет в ЕС.