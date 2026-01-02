Оппозиционные партии Чехии инициировали процедуру голосования в парламенте об отстранении от должности спикера Томио Окамуры.
«Лидеры бывшей правящей пятипартийной правительственной коалиции…, а также Христианско-демократического движения согласовали совместную процедуру голосования по вопросу об отставке Окамуры», — передает агентство.
В новогоднем обращении Окамура выступил против закупок оружия для Украины за счет чешских налогоплательщиков. По его словам, прибыль от конфликта получают западные компании, правительства и коррумпированное окружение «хунты Зеленского», которое, как он заявил, «устанавливает себе золотые туалеты». Политик также выразил надежду, что Украина не войдет в ЕС.
Однако председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подверг резкой критике слова Томио Окамуры, назвав его самого необразованным, а его заявление — манипулятивным и циничным.