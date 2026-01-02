Умер почётный президент «Полярного конвоя» и ветеран ВОВ Юрий Александров

«Санкт-Петербург понёс большую утрату. Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда, капитан первого ранга, почётный президент петербургской региональной общественной организации “Полярный конвой” Юрий Ефимович Александров», — говорится в тексте соболезнования.
Он отметил, что Юрий Ефимович с юных лет защищал Ленинград — помогал готовить город к обороне и участвовал в борьбе с диверсантами в истребительном подразделении. После войны он окончил военно-морское училище в Ленинграде и служил на Северном флоте.
Губернатор напомнил, что в 1995 году Александров вместе с единомышленниками создал организацию «Полярный конвой», чтобы сохранить память о подвиге моряков союзных конвоев. Под его руководством ветераны наладили связи с участниками конвоев из других стран и занимались патриотическим воспитанием молодёжи. Беглов подчеркнул, что Юрий Александров пользовался глубоким уважением у горожан, ветеранов и молодого поколения.
В «Полярном конвое» сообщили, что церемония и похороны планируются ориентировочно 3−4 января 2026 года.
Ранее стало известно о смерти советского и российского фотохудожника Валерия Плотникова — автора известных портретов. Его портфолио включает знаковые фотосерии с такими выдающимися личностями, как Владимир Высоцкий, Сергей Параджанов, Юрий Богатырёв, Анастасия Вертинская и Борис Эйфман. Первую персональную выставку мастер организовал в 1976 году в ленинградском Доме кино.
