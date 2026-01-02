Умер почётный президент «Полярного конвоя» и ветеран ВОВ Юрий Александров

Губернатор напомнил, что в 1995 году Александров вместе с единомышленниками создал организацию «Полярный конвой», чтобы сохранить память о подвиге моряков союзных конвоев. Под его руководством ветераны наладили связи с участниками конвоев из других стран и занимались патриотическим воспитанием молодёжи. Беглов подчеркнул, что Юрий Александров пользовался глубоким уважением у горожан, ветеранов и молодого поколения.