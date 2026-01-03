Разведчики ВС России опубликовали документ с приказом об эвакуации ВСУ

Разведчики ВС РФ опубликовали найденный в Димитрове документ с приказом об эвакуации украинской армии. Об этом в пятницу, 2 января, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
— Организовать эвакуацию личного состава и техники из районов Покровск, Игнатовка, Мирноград, Рог, Сухой Яр, Балаган, Николаевка, Новопавловка, Новэкономическое, Луч, Лисовка, Ровное, Светлое, Московское, Лиман, Даченское в район Доброполья, — привел он перевод документа в своем Telegram-канале.
По его словам, обнаруженный приказ является «замыслом на бегство».
— Он подтверждает тот факт, что киевский режим вводил в заблуждение весь мир относительно обстановки, — заявил Поддубный.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 2 января опубликовал кадры уничтожения пехоты Вооруженных сил Украины. По его словам, бойцы «отработали отлично, без потерь и лишних движений».
Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года Вооруженные силы РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории страны.