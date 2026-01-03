Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведчики ВС России опубликовали документ с приказом об эвакуации ВСУ

Разведчики ВС РФ опубликовали найденный в Димитрове документ с приказом об эвакуации украинской армии. Об этом в пятницу, 2 января, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Разведчики ВС РФ опубликовали найденный в Димитрове документ с приказом об эвакуации украинской армии. Об этом в пятницу, 2 января, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

— Организовать эвакуацию личного состава и техники из районов Покровск, Игнатовка, Мирноград, Рог, Сухой Яр, Балаган, Николаевка, Новопавловка, Новэкономическое, Луч, Лисовка, Ровное, Светлое, Московское, Лиман, Даченское в район Доброполья, — привел он перевод документа в своем Telegram-канале.

По его словам, обнаруженный приказ является «замыслом на бегство».

— Он подтверждает тот факт, что киевский режим вводил в заблуждение весь мир относительно обстановки, — заявил Поддубный.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 2 января опубликовал кадры уничтожения пехоты Вооруженных сил Украины. По его словам, бойцы «отработали отлично, без потерь и лишних движений».

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года Вооруженные силы РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов в ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории страны.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше