Московский планетарий назвал лучшее время для наблюдения звездопада Квадрантиды

В планетарии рекомендовали наблюдать за звездопадом с полуночи и до рассвета 4 января при условии безоблачного неба.

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика активности в 02:00 мск 4 января. Наилучшим для наблюдений станет время с полуночи и до рассвета при условии безоблачного неба, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«Метеорный дождь Квадрантиды лучше наблюдать после полуночи, так как радиант звездопада набирает достаточную высоту во второй половине ночи. Для того, чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там будет располагаться радиант Квадрантид», — уточнили астрономы, добавив, что пика активности поток достигнет в 02:00 мск 4 января.

Ожидаемая мощность первого звездопада наступившего года — до 120 метеоров в час. Это медленные и хорошо заметные «падающие звезды», среди которых может быть много болидов. Область их вылета находится в созвездии Волопаса, под ручкой ковша Большой Медведицы.

«Радиант виден всю ночь, а в средних широтах не заходит за горизонт. Однако условия наблюдения в этом году не благоприятные, так как Луна в ночь пика близка к полнолунию (3 января)», — также пояснили в планетарии.