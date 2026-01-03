Московский планетарий назвал лучшее время для наблюдения звездопада Квадрантиды

«Метеорный дождь Квадрантиды лучше наблюдать после полуночи, так как радиант звездопада набирает достаточную высоту во второй половине ночи. Для того, чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба, именно там будет располагаться радиант Квадрантид», — уточнили астрономы, добавив, что пика активности поток достигнет в 02:00 мск 4 января.