На Земле началась магнитная буря

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что первая ощутимая магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь со 2 на 3 января и достичь уровня G3. Причиной бури станет выброс облака плазмы после вспышки М7.1, которая произошла 31 декабря.