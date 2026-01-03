Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Земле началась магнитная буря

Степень возмущенности магнитного поля находится на «слабом» уровне, сообщили в Институте прикладной геофизики.

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Слабая магнитная буря, которую прогнозировали ученые, началась на Земле 2 января, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что первая ощутимая магнитная буря в 2026 году может произойти в ночь со 2 на 3 января и достичь уровня G3. Причиной бури станет выброс облака плазмы после вспышки М7.1, которая произошла 31 декабря.