Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии ТАСС заявил, что жители Украины выражают скорбь в связи с гибелью мирных россиян в результате удара в посёлке Хорлы. По его словам, это свидетельствует о том, что украинский народ не считает россиян врагами, в отличие от действующих властей в Киеве, которых он назвал преступной хунтой.
Сальдо отметил, что тема трагедии в Хорлах стала одной из самых обсуждаемых на Украине, а количество соответствующих поисковых запросов превысило полмиллиона. По его мнению, люди сопереживают пострадавшим и разделяют горе семей погибших, что демонстрирует отсутствие вражды со стороны простых граждан.
По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, удар был нанесён целенаправленно по месту празднования Нового года на черноморском побережье. Согласно информации Следственного комитета РФ, в результате инцидента погибли 27 человек, включая двоих несовершеннолетних, ещё 31 человек, среди которых пятеро детей, получили ранения различной степени тяжести.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте, а пятница и суббота объявлены в регионе днями траура.
Ранее сообщалось, что студентка, воспитывавшая одна трехлетнюю дочь, погибла при ударе ВСУ по кафе в Хорлах.
