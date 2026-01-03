Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии ТАСС заявил, что жители Украины выражают скорбь в связи с гибелью мирных россиян в результате удара в посёлке Хорлы. По его словам, это свидетельствует о том, что украинский народ не считает россиян врагами, в отличие от действующих властей в Киеве, которых он назвал преступной хунтой.