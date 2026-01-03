Родственные паузы: Джим Джармуш препарирует семейные проблемы

В первой новелле брат и сестра приезжают к пожилому отцу (его играет харизматичный певец Том Уэйтс, «талисман» Джармуша еще с 1980-х) — и им решительно не о чем с ним говорить. Между родственниками будто незримая стена, причем ни с той, ни с другой стороны нет желания ее ломать. И даже когда гости начинают подозревать, что у хозяина с деньгами всё не так плохо, как он изображает, — на руке старика якобы поддельные «ролексы» очень уж похожи на настоящие, а мебель, прикрытая нарочито убогими накидками, на удивление качественная, — они не спешат докапываться до истины. Меньше знаешь, лучше спишь.