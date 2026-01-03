День женщин в рок-н-ролле и Праздник сонного дня: какие праздники отмечают в России и мире 3 января

В мире и в России в субботу, 3 января, отмечают интересные и необычные праздники, связанные с разными сферами общественной жизни. В эту дату отмечают Праздник сонного дня, День женщин в рок-н-ролле и День рождения соломинки для коктейлей.
День рождения соломинки для коктейлей.
Именно 3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал свое изобретение — соломинку. Он получил в Вашингтонском патентном бюро документы на изобретение бумажной соломки для питья коктейлей и прочих жидкостей за № 375962. А уже в 1890 году их изготовление стало его основным бизнесом, причем в первое время соломинки для коктейлей делали вручную. Только в 1906 году был изобретен автомат для изготовления бумажных соломинок.
Сегодня соломинки хоть и стали довольно обыденным предметом в нашей жизни, но и их не обошли своим вниманием дизайнеры, благодаря которым эти трубочки имеют разные размер, форму, цвет, украшения.
Праздник сонного дня.
Этот день призван помочь организму наверстать упущенное. Дремать в светлое время суток так же полезно, как и ночью. На протяжении сонного дня можно и нужно спать, посвятив этому важному процессу любое количество времени. Полноценный отдых в объятиях Морфея способствует восстановлению физических сил и психического равновесия. Недостаток сна плохо сказывается на внешнем виде. Зевающий на работе сотрудник вызывает у коллег и начальства недовольство: непонятно, то ли он недостаточно отдохнул ночью, то ли человеку неинтересна работа и он относится к ней спустя рукава.
День женщин в рок-н-ролле.
Необходимость создания такого праздника заключалась в том, чтобы обратить внимание на отсутствие заслуженного признания женщин, сделавших много для данного музыкального жанра. Арета Франклин была единственной женщиной из 38 артистов, внесенных в Зал славы рок-н-ролла в 1987 году. И с тех пор лишь около семи процентов внесенных в этот список были представительницами прекрасного пола.
Оглядываясь назад, на эпоху классического рока, легко с лету назвать таких музыкантов, как Джон Леннон или Боб Дилан, прародителями данного жанра, однако за всю историю было бесчисленное множество женщин-музыкантов, столь же талантливых и не менее важных. И хотя есть такие известные имена, как Стиви Никс или Пэт Бенатар, некоторые женщины-музыканты исторически игнорировались, притом что их вклады в становление музыкального жанра неоспоримы.