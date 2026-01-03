День женщин в рок-н-ролле и Праздник сонного дня: какие праздники отмечают в России и мире 3 января

Этот день призван помочь организму наверстать упущенное. Дремать в светлое время суток так же полезно, как и ночью. На протяжении сонного дня можно и нужно спать, посвятив этому важному процессу любое количество времени. Полноценный отдых в объятиях Морфея способствует восстановлению физических сил и психического равновесия. Недостаток сна плохо сказывается на внешнем виде. Зевающий на работе сотрудник вызывает у коллег и начальства недовольство: непонятно, то ли он недостаточно отдохнул ночью, то ли человеку неинтересна работа и он относится к ней спустя рукава.