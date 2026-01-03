Народный календарь. Почему нельзя ссориться в Рождественский сочельник, 6 января

Православные 6 января отмечают Рождественский сочельник, название которого связано с традиционным блюдом, приготовленным из пшеницы, орехов и меда — сочивом.
Вечер перед Рождеством Христовым сопровождается множеством традиций. Сочельник принято проводить в кругу семьи, в этот день не рекомендуется посещать гостей. Важно в душе простить всех обидчиков и попросить прощения у тех, кого могли задеть. Также в этот день запрещено работать, все важные дела следует завершить до 5 января.
Кроме того, 6 января категорически запрещается ругаться или ссориться с кем-то, злословить, а также гадать.
Приметы погоды:
Оттепель говорит о том, что май будет солнечным.
Тусклое небо с малым количеством звезд — к ненастью.
Если выпало много снега — жди добрых вестей.
Именины отмечают:
Евгения, Николай, Агафья, Иван, Сергей, Петр, Даниил.