Народный календарь. Почему нельзя ссориться в Рождественский сочельник, 6 января

Вечер перед Рождеством Христовым сопровождается множеством традиций. Сочельник принято проводить в кругу семьи, в этот день не рекомендуется посещать гостей. Важно в душе простить всех обидчиков и попросить прощения у тех, кого могли задеть. Также в этот день запрещено работать, все важные дела следует завершить до 5 января.