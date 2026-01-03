Ричмонд
Посольство РФ отреагировало на празднование дня рождения Бандеры в Австрии: подробности

Россия направила Австрии протест из-за празднования дня рождения Бандеры в Вене.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России в Австрии направило протест австрийским властям в связи с празднованием в Вене украинскими националистами годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Информацию передает ТАСС со ссылкой на данные российской дипмиссии.

«Ничего, кроме глубокого отвращения, не вызывает очередная провокационная выходка горстки украинских и чеченских радикалов, осевших в Австрии…», — сказал собеседник агентства.

Там указали, что эти действия представляют собой «оскорбление памяти жертв нацизма и вызов общественной морали».

В российском посольстве осудили подобные действия и назвали политику местных властей «попустительством».

В первый день нового года во Львове также прошло очередное шествие в честь дня рождения Бандеры.

При этом польский правый политик Якуб Климас выдвинул Украине условие для продолжения помощи: демонтаж памятников Степану Бандере.