Посольство РФ отреагировало на празднование дня рождения Бандеры в Австрии: подробности

Посольство России в Австрии направило протест австрийским властям в связи с празднованием в Вене украинскими националистами годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Информацию передает ТАСС со ссылкой на данные российской дипмиссии.
«Ничего, кроме глубокого отвращения, не вызывает очередная провокационная выходка горстки украинских и чеченских радикалов, осевших в Австрии…», — сказал собеседник агентства.
Там указали, что эти действия представляют собой «оскорбление памяти жертв нацизма и вызов общественной морали».
В российском посольстве осудили подобные действия и назвали политику местных властей «попустительством».
В первый день нового года во Львове также прошло очередное шествие в честь дня рождения Бандеры.
При этом польский правый политик Якуб Климас выдвинул Украине условие для продолжения помощи: демонтаж памятников Степану Бандере.