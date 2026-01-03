Украсить зиму: топ самых впечатляющих активностей периода холодов 2026 года

В арт-парке «Никола-Ленивец» для проживания доступны дома и жилые пространства, построенные во время фестивалей «Архстояние» — они работают круглый год. В аренду, как правило, включены завтрак и входной билет, а некоторые дома сами по себе являются арт-объектами, например, дом-антресоль или дом-воздухопровод. Любители отдыха на природе могут остановиться в палаточных кемпингах. Перекусить и отдохнуть удобно в кафе «Угра», расположенном рядом с палаточным лагерем и открытом круглый год: здесь подают завтраки, горячие блюда, еду на мангале и вегетарианские позиции. Также можно заглянуть в кафе «Ферма» рядом с «Мавзолеем мечты», где готовят пиццу и подают кофе с блинами.