Украсить зиму: топ самых впечатляющих активностей периода холодов 2026 года

Зима в самом разгаре, а впереди — череда томительных морозных недель. «Зима без санок — не зима», гласит народная мудрость. И правда: когда за окном кружит снег и мороз щиплет щеки, свободное время манит к приключениям и впечатлениям. Вокруг всё бурлит гуляньями и празднествами, но как выбрать по-настоящему нечто яркое, незаезженное? И тогда на помощь приходят «Известия»: специально для наших читателей мы кропотливо отобрали новые или наиболее интересные, на наш взгляд, массовые мероприятия этой настоящей зимы.
В Рязань, да не за глазастыми грибами.
В 2026 году почетный статус «Новогодняя столица России» носит Рязань — это уже вторая возможность города принять эстафету в рамках федерального проекта Министерства культуры (прежде Рязань была новогодней столицей в 2019—2020 годах). Статус перешел к Рязани от Кирова. Получение звания особенно значимо в свете недавнего 930‑летия города: новогодние торжества стали яркой завершающей нотой юбилейного года.
Праздничная программа продлится до 10 января 2026 года, рассказал «Известиям» сенатор от региона Игорь Мурог. Главная площадка — Лыбедский бульвар в историческом центре, разделенный на тематические зоны: креативную, торговую, художественную, хлебную, семейную, спортивную и прочие.
Гостей ждут каток, анимационные и фотозоны, ярмарка, «Почта Деда Мороза», фестиваль колокольного звона, спортивные состязания и гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края» с блюдами региональной кухни. Символы праздника — девочка Снежанушка и матрешки в костюмах районов области, а также «Хрустальная снежинка», стилизованная под традиционную кадомскую вышивку.
Фестиваль «Рождественские колядки».
7 января 2026 года в Тульской области на легендарном Куликовом поле впервые пройдет фестиваль «Рождественские колядки» — теплый семейный праздник, посвященный народным обычаям и зимним забавам.
Как рассказали «Известиям» организаторы, это событие «проводится впервые — в музее и на новой площадке», в музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. Гостей ждут знакомство с «традициями крестьянского и купеческого Рождества, обрядами колядования и ряжения», уличные игры и театрализованные представления.
Особое внимание уделено интерактиву и развлечениям для детей. В программе — шуточная рыбалка, снежный боулинг, рисунки на снегу, катание на санях, чаепитие у самовара и мастер-классы по изготовлению праздничных игрушек. Музей сказок «Забава» представит спектакли «Путешествие снеговиков-скоморохов» и «По щучьему велению», а московская ватага «Звери, птицы, скоморохи» вместе с гостями разыграет «медвежью потеху» и будет водить «козу».
Для гостей предусмотрены фуд-корт и кулинарные мастер-классы «Блины на пеньках» и «Роспись пряников». «Мы готовим атмосферу деревенского праздника, где гости смогут не просто смотреть, а участвовать, петь, играть и греться у самовара», — говорят в пресс-службе государственного музея-заповедника «Куликово поле».
Колокольное сердце России.
С 17 по 19 января 2026 года в старинном городе Каргополе пройдет XXII фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны», приуроченный к великому православному празднику Крещения Господня. Этот год для города особенный: «фестиваль станет первым юбилейным мероприятием, посвященным 880-летию Каргополя», рассказала «Известиям» завотделом продвижения музейных услуг Каргопольского музея Екатерина Авдонина. В программу войдут колокольные концерты, ледовые скульптуры и традиционные мастер-классы звонарей. Тема года — «Сказание о колоколе», объединяющая музыку, искусство и северное зимнее вдохновение.
По словам организаторов, «в этом году Каргополь ждет 15 мастеров колокольного звона и 10 мастеров ледовой скульптуры», а фестиваль откроет ледовый лэнд-арт «Каргопольское узорочье. Зима». Особое событие — вечерний концерт в Благовещенской церкви, где звучание колоколов наполнит своды древнего храма. Гостей ждут творческие встречи со звонарями, возможность самим попробовать «выйти на колокольню» и принять участие в музыкальном ринге с редкими инструментами — колохордом и терменвоксом. «Это будет настоящий праздник звука, света и северной зимы», — обещают устроители.
Каргополь в дни фестиваля особенно уютен и гостеприимен. Путешественников принимают гостевые дома и кафе с душевной атмосферой чудесного провинциального города. Можно остановиться «в гостевом доме Песьяковых на берегу Онеги» или «в доме “Центральный”, где подают чай с базиликом». А проголодавшись, гости найдут теплый приют в кафе «Аляска» на набережной или в семейной «Шелковне». Как отмечают хозяева фестиваля, «главное — согреться, послушать колокола и почувствовать, как звучит северное сердце России».
Масленица «Архстояния».
21 февраля 2026 года Никола-Ленивец (Калужская область) вновь встретит весну с огненным перформансом под названием «Горящее сердце». Как отметил в беседе с «Известиями» пресс-проводник площадки Саша Рубцов, «в Никола-Ленивце принято встречать весну с горящими сердцами. Только так возможно найти путь из темного леса зимы в мир весеннего обновления». Масленица здесь — не просто народное гулянье, а современный ритуал обновления, в котором искусство, пламя и человек соединяются в едином действе.
Каждый год праздник здесь превращается в «масштабный однодневный перформанс с сожжением монументального произведения искусства». Зрители становятся свидетелями рожденного огнем творения, когда «арт-объект оживет в процессе горения, а затем исчезнет навсегда». В этом, по словам организаторов, проявляется «уникальный опыт прикосновения к живому акту искусства, где пламя становится полноценным соавтором художника». В 2026 году центральным образом станет сердце — символ внутреннего огня, любви и силы, способной «пробуждать человека и звать действовать ради других», поведал Саша Рубцов.
Автор арт-объекта Масленицы в этом году — основатель парка архитектор Николай Полисский. Его скульптура «представляет собой композицию из 16 разновеликих башен высотой до 20 м», которые «символизируют деревья — темный лес, внутри которого находится сердце на вытянутом пьедестале, словно в поднятой к небу руке Данко». Этот образ отсылает к легенде о самоотверженном герое, чье сердце освещает путь людям, и напоминает, что творить — значит гореть во имя света и других.
В арт-парке «Никола-Ленивец» для проживания доступны дома и жилые пространства, построенные во время фестивалей «Архстояние» — они работают круглый год. В аренду, как правило, включены завтрак и входной билет, а некоторые дома сами по себе являются арт-объектами, например, дом-антресоль или дом-воздухопровод. Любители отдыха на природе могут остановиться в палаточных кемпингах. Перекусить и отдохнуть удобно в кафе «Угра», расположенном рядом с палаточным лагерем и открытом круглый год: здесь подают завтраки, горячие блюда, еду на мангале и вегетарианские позиции. Также можно заглянуть в кафе «Ферма» рядом с «Мавзолеем мечты», где готовят пиццу и подают кофе с блинами.
«Богатырская Масленица».
Через месяц, 22 февраля, Куликово поле вновь станет центром народных гуляний. Впервые на площадке Конного двора в селе Монастырщино пройдет «Богатырская Масленица» — праздник, сочетающий древние обычаи, театральные представления и традиционные угощения. Как сообщили «Известиям» организаторы, «мероприятие проводится впервые на этой площадке» и рассчитано на семейную аудиторию.
Гостей встретят «блины по рецептам хозяек Куликова поля», катания на санях, хороводы, народные игры и «представление театра Петрушки со сценами из жизни простого народа». Завершится день традиционным сожжением чучела — символом проводов зимы и встречи весны.
«Мы хотим, чтобы на Масленице гости чувствовали себя как в старинной деревне: с блинами на пеньках, смехом, русскими песнями и запахом костров», — отмечают в музее. На площадках будут работать фуд-корты, а поблизости можно остановиться на базе отдыха «Куликово поле», всего в 10 минутах ходьбы от сцен и мастер-классов. Гости праздника могут отдохнуть в гостевых домах этнографической деревни «Моховое», расположенных прямо на территории музейного комплекса «Куликово поле». Здесь пять уютных домов, каждый со своей историей и именем бывших жителей Мохового. В минуте ходьбы находится кафе музейного комплекса, где подают блюда традиционной русской кухни и «исторические обеды русского, ордынского и генуэзского воинов», а также свежую выпечку и блюда навынос.
«Бакшевская Масляница» — 2026.
Прошлая теплая зима сильно подпортила настроение любителям штурма снежных крепостей. Однако в этом году всё будет иначе. Кстати, сами организаторы избегают называть себя официальным словом — «мероприятие». «У нас скорее действо или просто народный праздник», — рассказали они «Известиям». Событие проходит уже четыре десятка лет на территории Московской области, и каждый раз локация меняется (точное место узнают в самый последний момент из сообщества в VK).
Обычно «действо» развивается на специально выбранных лесных полянах. «Маслострой» начинается еще с осени. Новые объекты на поляне появляются по вдохновению их создателей. Люди семьями приезжают в выходные в лес, строят снежный городок, репетируют масленичные заклички, учатся играть в народные игры. К слову, в строительстве традиционной гигантской крепости и ряда занимательных объектов из ледяных «стройматериалов» принять участие может любой желающий.
«Бакшевская Масляница» (написание строго через «я» в согласии со старой традицией) проходит в последнее воскресенье масленичной недели, в Прощеное воскресенье. По сути, это своего рода завершение зимы. В 2026 году праздник придется на 22 февраля.
Как рассказали организаторы, туалеты — лесные, еда, питье, теплые вещи, туристические коврики, костюмы — всё с собой. На поляне — никакой торговли. К месту не подходят автомобильные дороги. Можно разогреть или пожарить блины на мангалах, вскипятить воду в котелке. Питьевую воду тоже надо брать с собой.
— У снежных ворот гостей встречают ряженые, — рассказали «Известиям» организаторы народного праздника. — Скоморохи традиционно потребуют плату за проход — частушку, песню, танец, баранку… На поляне — снежный городок.
Весь день будут звучать народные масленичные песни (настоящие, а не концертная «клюква»). Весеннее скоморошье шествие собирает участников у «берлоги».
— Все настойчиво «будят медведя», который сторожит масленичную куклу — шуточное представление, — продолжают создатели действа. — Вокруг куклы водят хороводы. Медведь (недовольный, что его разбудили и собираются встречать весну) похищает куклу и прячет ее на снежной крепости.
Далее Весенний Воевода зовет «войско весны» отбить куклу. И начинается штурм снежной крепости… Участвуют все желающие.