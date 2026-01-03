Календарь на 3 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В народе в память о святом Прокопии Вятском отмечали Прокопьев день. Сегодня полагалось проверять запасы зерна и корма для скота, чтобы в амбаре не завелись мыши. Обязательно нужно было поторкать зерно — посмотреть, не слежалось ли оно. Девушки в этот день без устали подметали полы веником и считали, сколько зерна им попадется: если его было много, предстоящий год будет счастливым. Принято было прикладывать ухо к амбару: услышишь гул — лето будет неспокойным.