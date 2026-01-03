Календарь на 3 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

3 января в России празднуют День катания на санках — самое время перейти от пассивного отдыха к зимним развлечениям. В мире отмечают Международный день рождения соломинки для коктейлей. Православные верующие сегодня вспоминают святителя и чудотворца Петра Московского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 3 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 3 января.
* ~День катания на санках~
Традиция кататься на санках после праздничных застолий возникла еще на Руси. Это была одна из самых популярных зимних забав. Для катаний использовали естественные склоны или спуски к водоемам. В больших селах и городах сооружали ледяные горки. Сегодня после ленивых выходных достаточно выбраться в парки или выехать за город на специальные трассы, где можно взять в аренду сани, надувные «ватрушки» или ледянки и зарядиться позитивными эмоциями.
* ~День бенгальских искр и гирляндных огней~
Праздник связан с традиционными новогодними атрибутами — елочными гирляндами и бенгальскими огнями. Кстати, название последних происходит от исторической области Бенгалия в Индии, где изобрели пиротехнический состав для подачи сигналов. Жители использовали для этого бамбуковые трубки, в которых поджигали смесь из селитры, серы и сернистой сурьмы. Постепенно бенгальцы научились получать цветной огонь и увеличили время его горения.
В Россию традицию «увеселительных огней» с фейерверками, стрельбой в воздух, римскими свечами и бенгальскими огнями ввел Петр I.
* ~День рождения соломинки для коктейлей~
Забавный праздник возник 3 января 1888 года, когда американский предприниматель Марвин Стоун получил патент на бумажную соломинку. Ему не понравилось, что натуральные ржаные соломинки размокают и портят вкус напитка. Поэтому Стоун накрутил на карандаш полоску бумаги, смазал концы клеем и получил искусственную соломинку. Он экспериментировал с разными видами бумаги, чтобы трубочка не размокала при использовании.
Следующий шаг в эволюции соломинок сделал в 1930-х годах изобретатель Джозеф Фридман. Он добавил гофрированный участок, и соломинка стала гнуться. Это изобретение особенно оценили в больницах — поить лежачих пациентов стало удобнее. Во второй половине XX века появились прозрачные целлофановые соломинки для коктейлей, которые изобрел Отто Дайфенбах, владелец магазинчика в Балтиморе.
* ~Международный день здоровья души и тела~
Кто придумал этот праздник — неизвестно, да и не важно, поскольку отмечать такую дату можно хоть каждый день. Ее цель — напомнить о важности гармоничного развития и заботы как о физическом, так и о психическом состоянии. Начало года — отличное время, чтобы уделить внимание своему здоровью. В Международный день души и тела люди медитируют, занимаются йогой и абстрагируются от проблем.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 3 января в других странах.
Сонный день — США. Этот неформальный праздник напоминает: в выходные нужно как следует выспаться. Дату придумала в 1998 году бостонская радиостанция WZLX, чтобы мотивировать людей больше отдыхать в холодные зимние месяцы. Традиция Сонного дня стала популярной и в некоторых других странах.
День реставрации (революции) Мэйдзи — Япония. В этот день в 1868 году в Японии был провозглашен Манифест о восстановлении императорской власти, положивший конец более чем 250-летнему правлению сегуната Токугава и ознаменовавший начало эпохи Мэйдзи. Сегодня японцы чтят память императора Мэйдзи и предков, чьи реформы превратили феодальную Японию в современную мировую державу.
Религиозные праздники 3 января.
* Предпразднство Рождества Христова.
В православном календаре перед большими церковными праздниками следуют дни предпразднства. Во время богослужений читаются молитвы, посвященные предстоящему торжеству. У Рождества Христова пять дней предпразднства — со 2 января.
* День памяти Святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.
Святитель Петр широко почитается как церковный иерарх, приложивший много сил для объединения государства и благословивший Москву стать собирательницей земель русских. Летописи содержат многочисленные упоминания о святом.
Он родился во второй половине XIII века на Волыни. В 12 лет ушел в монастырь, где обучился иконописи и глубоко погрузился в Священное Писание. Позже Петр основал Новодворский монастырь на реке Рате и стал его первым игуменом. В 1308 году, согласно церковному преданию, после чудесного указания Божией Матери, был возведен Константинопольским патриархом в сан митрополита Киевского и всея Руси.
Святитель Петр был первым из русских митрополитов, кто избрал своей постоянной резиденцией Москву, а не Киев или Владимир. Тем самым он предопределил ее роль — будущего центра российского государства. По его благословению в августе 1326 года в Московском Кремле был заложен Успенский собор.
* День памяти Прокопия Вятского, Христа ради юродивого.
Блаженный Прокопий жил в конце XVI — начале XVII века. Он родился в благочестивой крестьянской семье. В отрочестве в него попала молния, но по молитве родителей мальчик выжил. Из-за этого случая Прокопий лишился рассудка. Стараниями братии Успенского Трифонового монастыря отрока удалось исцелить. В 20 лет Прокопий уехал в город Хлынов и принял подвиг юродства: терпел голод, холод, насмешки, злобу. За эти лишения Господь наградил его даром прозорливости. Юродивый мог предугадать выздоровление или смерть больных, предупреждал о пожарах и других бедствиях. За это люди стали чтить его как святого.
Народные праздники и приметы 3 января.
* Прокопьев день.
В народе в память о святом Прокопии Вятском отмечали Прокопьев день. Сегодня полагалось проверять запасы зерна и корма для скота, чтобы в амбаре не завелись мыши. Обязательно нужно было поторкать зерно — посмотреть, не слежалось ли оно. Девушки в этот день без устали подметали полы веником и считали, сколько зерна им попадется: если его было много, предстоящий год будет счастливым. Принято было прикладывать ухо к амбару: услышишь гул — лето будет неспокойным.
В Прокопьев день запрещалось подслушивать и подсматривать, чтобы не лишиться слуха или зрения. Погоду предсказывали по заре: красное солнце предвещало метель.
* Приметы.
Морозная и сухая погода — к жаркому лету.
Метель 3 января — к дождливому июлю.
Выпало много снега — к урожайному и плодородному году.
Эхо далеко слышно — к сильным морозам.
День тихий и спокойный — к хорошему урожаю.
Какие исторические события произошли 3 января.
* 1431 год — герцог Бургундский продал за 10 тыс. золотых ливров Жанну д’Арк епископу Кошону, действовавшему от имени английского короля.
* 1799 год — в Константинополе подписан Русско-турецкий союзный договор, который оформил вступление Турции во Вторую антифранцузскую коалицию, которую составляли Россия и Англия.
* 1963 год — состоялся первый полет советского реактивного пассажирского самолета Ил-62, ставшего гордостью отечественного авиастроения.
Дни рождения и юбилеи 3 января.
* В 106 году до н. э. родился Марк Туллий Цицерон — величайший оратор и философ Древнего Рима.
Кто отмечает дни рождения.
* 78 лет исполняется Владимиру Стеклову — советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту РФ.