Рапиристка Часовникова принесла России первое золото после возвращения флага

Российская фехтовальщица Стефания Часовникова одержала победу и завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира среди юниоров и кадетов, проходящем в Объединённых Арабских Эмиратах.
В финальном поединке она со счётом 15:11 взяла верх над спортсменкой из Казахстана Софией Актаевой.
Эта награда имеет особое значение, так как стала первой для россиян с момента решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске юниоров и кадетов из России и Белоруссии к соревнованиям под национальной символикой, которое было объявлено 29 декабря 2025 года.
