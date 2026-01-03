Минобороны: ОАЭ завершили вывод военных с территории Йемена

Процесс вывода войск ОАЭ из Йемена завершен. Об этом сообщает Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов.
«Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов объявляет о завершении возвращения всех военнослужащих Вооруженных сил ОАЭ из Йеменской Республики в соответствии с объявленным решением», — передает ведомство.
Эскалация в Йемене произошла в начале декабря, когда поддерживаемые ОАЭ сепаратисты Южного переходного совета (ЮПС) взяли под контроль провинции Хадрамаут и Эль-Махра. Глава ЮПС Айдарус аз-Зубайди заявил, что следующим шагом станет создание институтов будущего южного государства.
Ранее KP.RU сообщал, что два судна, направлявшиеся из Объединенных Арабских Эмиратов в Йемен, были поражены в результате авиаударов. Атаку осуществила коалиция под руководством Саудовской Аравии.