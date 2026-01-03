С 1 января 2026 года изменился пенсионный возраст. Кто получит выплаты, какой нужен стаж и сколько баллов

В 2026 году выйти досрочно на пенсию смогут люди, которые выработали льготный стаж и достигли установленного возраста. Досрочные пенсии можно классифицировать на группы. Первая — это пенсии, которые назначают в связи с работой во вредных, тяжёлых, особых и других условиях труда. Сюда относятся подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах. Условия выхода на пенсию в этом случае такие: мужчины — 50 лет, женщины — 45 лет; стаж в этих условиях не менее 10 лет для мужчины и не менее семи лет и шести месяцев для женщины, а общий стаж — 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин. Должны быть соблюдены оба требования к стажу.