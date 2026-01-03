С 1 января 2026 года изменился пенсионный возраст. Кто получит выплаты, какой нужен стаж и сколько баллов

В каком возрасте смогут выйти на пенсию мужчины и женщины в 2026 году.
Пенсионный возраст в России начал повышаться с 2019 года. Процесс этот идёт постепенно. Сейчас действует переходный период, во время которого планомерно повышается возраст выхода на пенсию. В 2026 году этот процесс завершится. Это последний год, когда будет действовать временный выход на пенсию. С 2028 года установится постоянный возраст выхода на пенсию, который составит 65 лет для мужчин и 60 для женщин.
— С учётом повышения пенсионного возраста в 2026 году выйти на пенсию смогут женщины 1967 года рождения (возраст 59 лет) и мужчины 1962 года рождения (возраст 64 года) при наличии минимального стажа 15 лет и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) — 30, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.
Она добавила, что люди, которые выработали льготный северный стаж, в 2026 году могут выйти на пенсию при соблюдении условий по стажу и ИПК, равному 30. Стоит отметить, что ИПК ещё называют пенсионными баллами. Требования к стажу остались те же — 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных к нему местностях, а также 20 лет страхового стажа для женщин и 25 лет для мужчин.
Северный стаж засчитывается при выходе на пенсию даже в том случае, если он выработан не полностью. Если стаж в районах Крайнего Севера менее 15 лет, но не менее семи лет и шести месяцев, то пенсия северянам назначается так: каждый отработанный в районе Крайнего Севера год снижает общеустановленный пенсионный возраст (в 2026 году женщины — 59 лет, мужчины — 64 года) на четыре месяца.
— При работе в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, либо в этих местностях и в районах Крайнего Севера каждый календарный год работы считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера. В 2026 году могут выйти на льготную северную пенсию женщины 1972 года рождения (возраст 54 года), мужчины 1967 года рождения (возраст 59 лет), — рассказала Оксана Красовская.
Кто может выйти на пенсию досрочно в 2026 году.
В 2026 году выйти досрочно на пенсию смогут люди, которые выработали льготный стаж и достигли установленного возраста. Досрочные пенсии можно классифицировать на группы. Первая — это пенсии, которые назначают в связи с работой во вредных, тяжёлых, особых и других условиях труда. Сюда относятся подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах. Условия выхода на пенсию в этом случае такие: мужчины — 50 лет, женщины — 45 лет; стаж в этих условиях не менее 10 лет для мужчины и не менее семи лет и шести месяцев для женщины, а общий стаж — 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин. Должны быть соблюдены оба требования к стажу.
Вторая группа — это пенсии, которые назначают в связи с длительным выполнением профессиональной деятельности. Это, например, работа на судах морского флота, в лётном составе гражданской авиации, на строительстве шахт. Условия выхода на пенсию, например, членов лётного состава такие: требования к возрасту и страховому стажу отсутствуют. Стаж работы в этих условиях: мужчины — не менее 25 лет, женщины — не менее 20 лет. При оставлении лётной работы по состоянию здоровья: мужчины — не менее 20 лет, женщины — не менее 15 лет в лётном или лётно-испытательном составе.
Третья группа — это пенсии, которые назначают в связи с работой в особых климатических условиях без повышения пенсионного возраста. Например, людям, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим определённый стаж в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков. Для них условия выхода на пенсию: мужчины — 50 лет, женщины — 45 лет, стаж — 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин.
Досрочно могут выйти на пенсию и женщины, родившие двух и более детей, при наличии определённого стажа работы в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях. Условия выхода: возраст — 50 лет, общий страховой стаж не менее 20 лет, стаж в районах Крайнего Севера не менее 12 календарных лет либо в приравненных к ним местностях не менее 17 календарных лет.
Четвёртая группа — пенсии, которые назначают по социальным мотивам и состоянию здоровья. Их получают, в частности, многодетные мамы. Так, в 56 лет могут выйти на пенсию женщины, достигшие возраста 56 лет, имеющие страховой стаж не менее 15 лет, у которых родилось четверо детей. В 57 лет могут выйти на пенсию женщины, у которых родилось трое детей.