Зеленский предложил пост главы Минобороны Украины Михаилу Федорову

Украинский президент Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны страны.

— Я решил изменить формат работы Минобороны Украины. Новым министром этого ведомства предложил стать Михаилу Федорову, — рассказал он в пятницу, 2 января, в Telegram-канале.

По его словам, Федоров «глубоко занимается вопросами по линии БПЛА» и результативно работает со сферой цифровизации госуслуг и процессов.

— Вместе с нашими военными, с военным командованием, с национальными производителями оружия и партнерами Украины необходимо реализовать в сфере обороны такие изменения, — пояснил глава киевского режима.

Денису Шмыгалю, который сейчас является министром обороны Украины, предложено возглавить другое направление — «не менее важное для устойчивости страны», добавил Зеленский, передает РБК.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* 2 января сообщил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить его офис.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

