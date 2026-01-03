Назначение руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* главой администрации Владимира Зеленского продиктовано, в том числе, интересами британских спецслужб. Об этом в беседе с РИА Новости заявил военный аналитик Игорь Коротченко.
«За этим назначением стоит не только выбор Зеленского, но, очевидно, элит ЕС, лондонских элит, в частности, британских спецслужб, которые руками Буданова* намерены полностью обнулить мирный план Трампа», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, это назначение является вызовом для мирового сообщества и демонстративным жестом неуважения Киева в адрес президента США Дональда Трампа.
По его мнению, назначение Буданова* создает предпосылки для роста террористической активности киевского режима, направленной против России и ее интересов за рубежом.
В пятницу, 2 января, Зеленский предложил Буданову* возглавить офис президента Украины вместо Андрея Ермака.
* — Внесен в список террористов и экстремистов.