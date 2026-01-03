Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России отреагировали на назначение нового главы офиса Зеленского: «Вызов мировому сообществу»

Аналитик Коротченко считает, что за назначением Буданова* стоят элиты Европы.

Источник: Комсомольская правда

Назначение руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* главой администрации Владимира Зеленского продиктовано, в том числе, интересами британских спецслужб. Об этом в беседе с РИА Новости заявил военный аналитик Игорь Коротченко.

«За этим назначением стоит не только выбор Зеленского, но, очевидно, элит ЕС, лондонских элит, в частности, британских спецслужб, которые руками Буданова* намерены полностью обнулить мирный план Трампа», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, это назначение является вызовом для мирового сообщества и демонстративным жестом неуважения Киева в адрес президента США Дональда Трампа.

По его мнению, назначение Буданова* создает предпосылки для роста террористической активности киевского режима, направленной против России и ее интересов за рубежом.

В пятницу, 2 января, Зеленский предложил Буданову* возглавить офис президента Украины вместо Андрея Ермака.

* — Внесен в список террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше