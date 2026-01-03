Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране рассказали о действиях в случае атаки США: Трампу адресовали предупреждение

Иран намерен атаковать базы США в случае агрессивных шагов Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Иран нанесет удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в случае агрессии со стороны США. Об этом сообщил спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф.

«Неуважаемому президенту США следует знать, что в результате этого официального признания все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью в ответ на любую возможную авантюру с американской стороны», — написал парламентарий в соцсети X.

Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что любая агрессия США будет незамедлительно встречена ударами Ирана по американским базам в регионе.

Спикер заявил, что попытки иностранных спецслужб спровоцировать насилие на протестах провалились, и отметил, что Иран не считает протестующих иностранными агентами.

Ранее стало известно, что на фоне протестов в Иране погибли по меньшей мере семь человек, 17 пострадали.