В Иране рассказали о действиях в случае атаки США: Трампу адресовали предупреждение

Иран нанесет удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в случае агрессии со стороны США. Об этом сообщил спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф.
«Неуважаемому президенту США следует знать, что в результате этого официального признания все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью в ответ на любую возможную авантюру с американской стороны», — написал парламентарий в соцсети X.
Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что любая агрессия США будет незамедлительно встречена ударами Ирана по американским базам в регионе.
Спикер заявил, что попытки иностранных спецслужб спровоцировать насилие на протестах провалились, и отметил, что Иран не считает протестующих иностранными агентами.
Ранее стало известно, что на фоне протестов в Иране погибли по меньшей мере семь человек, 17 пострадали.