В Чехии отказались финансировать Украину: в Праге не хватает денег для своих же граждан

Новый премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Чехия прекращает бюджетные выплаты Украине, поскольку сама испытывает нехватку денег. Его слова передает портал Dehik.
«Мы больше не можем давать Украине деньги из госбюджета, потому что нам не хватает даже на школьных поваров или сиделок для больных людей. Гарантия фактически является долгом, потому что ясно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги», — сказал он.
Отвечая на вопросы о двух ключевых проектах — так называемой «чешской инициативе» по снабжению ВСУ боеприпасами и закупке 24 истребителей F-35, — Андрей Бабиш заявил, что еще не знакомился с их документацией углубленно. Эти вопросы, по его словам, будут вынесены на заседание Совета безопасности республики 7 января.
Накануне спикер парламента Чехии Томио Окамура сделал громкое заявление об Украине: он призвал перестать закупки оружия для Киева. На этом фоне оппозиционные партии Чехии захотели сместить его с должности.