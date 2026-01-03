На Земле началась магнитная буря уровня G1

В декабре 2025 года специалисты уже предупреждали о серии слабых магнитных бурь уровня G1, которые приходились на 22, 23, 27, 29 и 30−31 декабря и были связаны с умеренной солнечной активностью и вспышками классов C и M. Тогда же сообщалось, что следующее заметное усиление солнечной активности, способное вызвать новую бурю, ожидается в январе 2026 года, что укладывается в прогноз о пиковом периоде 25-го солнечного цикла.