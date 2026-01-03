На Земле началась магнитная буря уровня G1

Бруя пришла в ночь на 3 января.
На Земле в ночь со 2 на 3 января зафиксирована магнитная буря, ранее предсказанная специалистами, сообщили в Институте прикладной геофизики. Сейчас уровень возмущения магнитного поля планеты оценивается как минимальный по шкале геомагнитных штормов. Об этом рассказали в ФГБУ «ИПГ».
«В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 — “экстремально сильно”», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Института прикладной геофизики. Начавшаяся буря вписывается в ранее озвученные прогнозы по активности Солнца в текущем цикле.
Геомагнитные возмущения связаны с приходом к Земле потоков заряженных частиц, выброшенных при вспышках и корональных выбросах на Солнце. Слабый шторм уровня G1 обычно не приводит к серьезным последствиям, однако может вызывать незначимые перебои в коротковолновой радиосвязи на высоких широтах и слабые колебания параметров энергосистем. Спутниковые операторы и службы, отвечающие за навигацию, получают уведомления о таких событиях в плановом режиме.
В декабре 2025 года специалисты уже предупреждали о серии слабых магнитных бурь уровня G1, которые приходились на 22, 23, 27, 29 и 30−31 декабря и были связаны с умеренной солнечной активностью и вспышками классов C и M. Тогда же сообщалось, что следующее заметное усиление солнечной активности, способное вызвать новую бурю, ожидается в январе 2026 года, что укладывается в прогноз о пиковом периоде 25-го солнечного цикла.