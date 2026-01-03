Оппозиционные партии в Чехии приступили к подготовке процесса голосования в палате депутатов парламента с целью отстранения от должности спикера, лидера движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры. Это связано с его критическими словами в адрес Украины в новогоднем обращении к населению 1 января, передает агентство ЧТК.
— Лидеры бывшей правящей пятипартийной правительственной коалиции, а ныне оппозиционных Гражданской демократической партии, Чешской пиратской партии, движений STAN и TOР 09, Христианско-демократического движения согласовали процедуру голосования по вопросу об отставке Окамуры, — сказано в статье.
В новогоднем обращении к гражданам он сказал, что нельзя за деньги чехов приобретать оружие и отправлять его на Украину. По его мнению, выгоду от данного конфликта получают «западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты президента Украины Владимира Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота».
Также Окамура выразил надежду, что Украина никогда не станет частью Европейского союза.
Чехия не собирается участвовать в предоставлении гарантий по финансированию Украины и призывает представителей Еврокомиссии найти другие альтернативы. С таким заявлением 13 декабря 2025 года выступил премьер-министр страны Андрей Бабиш.