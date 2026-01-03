В новогоднем обращении к гражданам он сказал, что нельзя за деньги чехов приобретать оружие и отправлять его на Украину. По его мнению, выгоду от данного конфликта получают «западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты президента Украины Владимира Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота».