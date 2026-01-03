Метеозависимым приготовиться: на Земле началась магнитная буря

На Земле 2 января началась магнитная буря небольшой интенсивности. Специалисты ранее прогнозировали это. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики для ТАСС.
В настоящее время магнитная буря оценивается как слабая (уровень G1) по пятиуровневой шкале, верхний порог которой (G5) соответствует экстремальной мощности.
До этого руководитель профильной лаборатории ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что в 2026 году следует ожидать множества магнитных бурь. Их источником станут не вспышки, а активность корональных дыр, которая сохранится на фоне общего спада солнечной активности.
Кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко предупредил, что магнитные бури могут ухудшить общее состояние здоровья, особенно у метеозависимых. Кроме этого, они могут оказывать влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы.