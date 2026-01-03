Метеозависимым приготовиться: на Земле началась магнитная буря

До этого руководитель профильной лаборатории ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что в 2026 году следует ожидать множества магнитных бурь. Их источником станут не вспышки, а активность корональных дыр, которая сохранится на фоне общего спада солнечной активности.