Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метеозависимым приготовиться: на Земле началась магнитная буря

На Земле началась слабая магнитная буря.

Источник: Комсомольская правда

На Земле 2 января началась магнитная буря небольшой интенсивности. Специалисты ранее прогнозировали это. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики для ТАСС.

В настоящее время магнитная буря оценивается как слабая (уровень G1) по пятиуровневой шкале, верхний порог которой (G5) соответствует экстремальной мощности.

До этого руководитель профильной лаборатории ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что в 2026 году следует ожидать множества магнитных бурь. Их источником станут не вспышки, а активность корональных дыр, которая сохранится на фоне общего спада солнечной активности.

Кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко предупредил, что магнитные бури могут ухудшить общее состояние здоровья, особенно у метеозависимых. Кроме этого, они могут оказывать влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы.