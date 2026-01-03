Топ 10 лучших сериалов 2025 года — что смотреть на новогодних каникулах

Американский журнал Variety — одно из самых авторитетных изданий в мире кино и телевидения, чьим рейтингам доверяют студии, продюсеры и сами зрители. Каждый год редакция подводит итоги, выбирая сериалы, которые определили телевизионный сезон. В списке 2025-го — громкие хиты, неожиданные открытия и проекты, о которых будут вспоминать ещё долго.
Новогодние каникулы — редкий момент, когда можно позволить себе роскошь смотреть сериал не украдкой, а вдумчиво и без спешки. В подборке Variety нет случайных проектов: каждый из них по-своему цепляет — атмосферой, историей или теми вопросами, которые остаются с тобой уже после финальных титров. Выбирайте настроение, включайте первую серию и дайте этим историям шанс — возможно, именно среди них окажется ваш главный сериал этих праздников.
Мёрдо: Смерть в семье (Murdaugh: Death in the Family).
Рейтинги: Кинопоиск — 7 IMDb — 7,2 Страна: США Жанр: триллер, драма, криминал, детектив, биография Режиссеры: Стивен Пит, Кэт Кэндлер, Эрин Ли Карр и другие В главных ролях: Патриша Аркетт, Джейсон Кларк, Бриттани Сноу, Джонни Берхтольд и другие Число серий: 8.
За кажущимся благополучием богатой семьи Мёрдо скрывается череда смертей. Их иллюзорный мир рушится, когда сына Пола обвиняют в гибели девушки из-за пьяного вождения лодки. Но это лишь первое звено в тёмной цепочке: расследование выводит на другие нераскрытые убийства, связанные с семьёй. Всю правду начинает публично раскрывать журналистка Мэнди Мэтни в своём сенсационном подкасте «Убийства Мёрдо», шаг за шагом обнажая шокирующие тайны.
Интересные факты:
Сериал вдохновлён реальным уголовным делом, которое несколько лет не сходило с первых полос американских СМИ. Проект вырос из одноимённого подкаста Murdaugh Murders, ставшего хитом в США. Реальные события в сериале несколько изменены и дополнены во имя художественной целостности, о чём зрителей предупреждают в начале каждой серии, но ключевые факты и персонажи остались прежними.
Позолоченный век (The Gilded Age).
Рейтинги: Кинопоиск — 8,3 IMDb — 8,1 Страна: США Жанр: драма Режиссеры: Майкл Энглер, Салли Ричардсон-Уитфилд, Дебора Кампмейер и другие В главных ролях: Кэрри Кун, Морган Спектор, Луиза Джейкобсон, Дене Бентон и другие Число серий: 1 сезон (2022 год) — 9, 2 сезон (2023) — 8, 3 сезон (2025 год) — 8.
История разворачивается в Нью-Йорке во времена Позолоченного века — бурного расцвета Манхэттена в 1880-х годах, в эпоху «старых денег» и напористых нуворишей. Молодая Мэриан Брук, дочь разорившегося генерала, переехав к тёткам после смерти отца, попадает в самую гущу их противостояния, наблюдая за войной между консервативными соседями ван Райнами и их новыми богатыми соседями — амбициозным кланом Расселов.
Интересные факты:
Автор сериала — Джулиан Феллоуз, лауреат «Оскара» и создатель «Аббатства Даунтон». Большая часть интерьеров воссоздана по архивным чертежам эпохи. Сериал снимали также в исторических особняках Ньюпорта и Нью-Йорка. У многих персонажей есть исторические прототипы. Например, Берта и Джордж Расселы во многом вдохновлены реальными историческими фигурами — Альвой и Уильямом Вандербильтами.
В глуши (Untamed).
Рейтинги: Кинопоиск — 6,8 IMDb — 7,2 Страна: США Жанр: триллер, драма, криминал, детектив Режиссеры: Томас Безуча, Ниса Хардиман, Ник Мерфи В главных ролях: Эрик Бана, Сэм Нил, Розмари ДеУитт, Лили Сантьяго и другие Число серий: 6 серий (1 сезон).
В самом сердце национального парка Йосемити происходит шокирующее убийство: прямо на альпинистов с вершины Эль-Капитан падает тело девушки со следами насилия и пулей в ноге. Местному работнику парка Кайлу Тернеру предстоит разобраться в этом жестоком деле, чтобы выяснить, кто была жертва и какие тёмные события развернулись на фоне величественных пейзажей.
Интересные факты:
Место действия — национальный парк Йосемити в Калифорнии. Однако сериал снимался в основном в Канаде (Мейпл-Ридж, Британская Колумбия) — у создателей не было необходимого доступа к Йосемити, особенно летом.
Тысяча ударов (A Thousand Blows).
Рейтинги: Кинопоиск — 6,7 IMDb — 7,3 Страна: Великобритания Жанр: драма, история, спорт Режиссеры: Эшли Уолтерс, Dionne Edwards, Катрин Геббе и другие В главных ролях: Малакай Кирби, Эрин Доэрти, Фрэнсис Лавхолл, Morgan Hilaire и другие Число серий: 6 серий.
Историческая драма от создателя «Острых козырьков» Стивена Найта переносит зрителя в криминальный Лондон XIX века. Двое друзей с Ямайки, Иезекия и Алек, прибывают в викторианский Лондон, где их втягивает в свои сети мир подпольного бокса. Иезекия мечтает о славе чемпиона, но путь к ней лежит через противостояние с местной звездой ринга, Шугаром Гудсоном. Параллельно его судьбой начинает манипулировать Мэри Карр — лидер печально известной банды воровок «Сорок слонов», которая видит в силе и амбициях молодого бойца инструмент для своих преступных планов.
Интересные факты:
Для воссоздания атмосферы 1880-х годов команда использовала исторические здания, например, пивоварню Stag Brewery в Мортлике, которая в XIX веке была одной из крупнейших пивоварен Лондона. На Rotten Tomatoes у сериала 94% положительных рецензий.
Чужестранка: Кровь моей крови (Outlander: Blood of My Blood).
Рейтинги: Кинопоиск — 8 IMDb — 8,1 Страна: США Жанр: драма, мелодрама, приключения Режиссеры: Джэми Пэйн, Эмер Конрой и другие В главных ролях: Харриет Слейтер, Джейми Рой, Гермиона Корфилд, Джереми Ирвин и другие Число серий: 10.
Приквел культовой «Чужестранки» рассказывает историю родителей Джейми Фрейзера и Клэр Рэндолл. Любовь, разорванная войной и временем, снова оказывается в центре сюжета — с путешествиями между эпохами, историческими катаклизмами и драмой, построенной на выборе между долгом и чувствами. Отличный вариант для тех, кто соскучился по миру Outlander, но готов посмотреть на него с нового угла.
Интересные факты:
Героиню Сары Викерз назвали Давиной Портер в честь британской актрисы, декламатора аудиокниг, наиболее известной по озвучиванию серии романов «Чужестранка» Дианы Гэблдон. Автор книги Диана Гэблдон выступила в качестве консультирующего продюсера. При этом производственный процесс не опирается на литературный первоисточник автора, сценаристы создали новую мифологию.
Оно: Добро пожаловать в Дерри (It: Welcome to Derry).
Рейтинги: Кинопоиск — 7,4 IMDb — 7,8 Страна: США, Канада Жанр: ужасы, фэнтези Режиссеры: Андрес Мускетти, Эндрю Бернштейн, Эммануэль Осей-Куфур мл. и другие В главных ролях: Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Стефен Райдер, Матильда Лоулер и другие Число серий: 8.
Хоррор-приквел по вселенной Стивена Кинга возвращает зрителя в проклятый город Дерри — за десятилетия до событий фильмов «Оно». Здесь только начинают исчезать дети, а зло ещё не приняло привычную форму. Сериал медленно нагнетает страх, делая ставку не на скримеры, а на атмосферу тревоги и ощущение, что с этим местом изначально что-то не так.
Интересные факты:
Изначально предполагалось выпустить сериал в эфир на Хэллоуин в 2024 году, но из-за забастовок Гильдии сценаристов и Гильдии актёров 2023 года премьеру пришлось перенести на 27 октября 2025 год. Главный источник ужаса — Пеннивайз, древняя сущность, принявшая облик клоуна, которая каждые 27 лет пробуждается, чтобы питаться страхами и жизнями детей.
Рай (Paradise).
Рейтинги: Кинопоиск — 7,3 IMDb — 7,9 Страна: США Жанр: боевик, триллер, драма Режиссеры: Гленн Фикарра, Джон Рекуа, Ханель М. Кулпеппер и другие В главных ролях: Стерлинг К. Браун, Джулианна Николсон, Сара Шахи, Николь Брайдон Блум и другие Число серий: 8.
После того как президента США находят убитым в своей охраняемой резиденции, главный подозреваемый — его глава охраны и доверенное лицо, агент Ксавье Коллинз. Все улики указывают на него, включая записи с камер, где он последним общался с жертвой. Чтобы снять с себя обвинения, Ксавье вынужден сам искать настоящего убийцу, параллельно пересматривая в памяти свои непростые и полные тайн отношения с президентом.
Интересные факты:
«Рай» снимался в тех же декорациях, что и сериал «Девочки Гилмор», действие которого происходит в вымышленном городке Старз Холлоу. По духу «Рай» — это последователь сериала «Остаться в живых», только с поправкой на постапокалипсис. На 77-й прайм-тайм премии «Эмми» сериал получил номинацию за лучший драматический сериал и номинации на актёрскую игру за Брауна, Николсона и Марсдена.
Навсегда (Forever).
Рейтинги: Кинопоиск — (формируется) IMDb — 7,7 Страна: США Жанр: драма, мелодрама Режиссеры: Энтони Хемингуэй, Темби Бэнкс, Мара Брок Акил и другие В главных ролях: Майкл Купер, Лови Симон, Зоша Рокемор, Marvin Winans III и другие Число серий: 8.
История знакомства Кэтрин и Майкла, начавшаяся с новогодней вечеринки в Лос-Анджелесе, казалась им идеальной и вечной первой любовью. Но летняя разлука вносит свои коррективы: Кэтрин встречает другого парня, и её чувства дают трещину. Сериал исследует, способна ли юношеская влюбленность выдержать испытание временем и новыми обстоятельствами, заставляя героиню переосмыслить само понятие «любви навсегда».
Интересные факты:
Сериал создан по мотивам одноимённого романа Джуди Блюм. Роман 1975 года неоднократно подвергался критике из-за подробного описания откровенных сцен, а также за пропаганду средств контрацепции. За первую неделю сериал набрал более 43 миллионов часов просмотров по всему миру.
Питт (The Pitt).
Рейтинги: Кинопоиск — 8,6 IMDb — 8,9 Страна: США Жанр: драма Режиссеры: Дэмиэн Маркано, Аманда Марсалис, Джон Камерон и другие В главных ролях: Ноа Уайли, Трэйси Айфичор, Патрик Болл, Кэтрин ЛаНаса и другие Число серий: 15.
В центре сюжета — сотрудники отделения скорой помощи в питтсбургской травматологической больнице. Каждая серия, охватывающая один час их 15-часовой смены, показывает бешеный ритм, личные драмы и профессиональные вызовы врачей и медсестёр, которые ежедневно борются за жизни пациентов и пытаются справиться с собственным эмоциональным истощением.
Изначально проект задумывался как прямое продолжение сериала «Скорая помощь». Ноа Уайли должен был вернуться к роли доктора Джона Картера, но наследники Майкла Крайтона, автора оригинального шоу и «Парка Юрского периода», не дали разрешения на съёмки. В результате концепцию будущего сериала переработали. Перед съёмками актёры прошли специальные курсы, научившись делать УЗИ, ставить капельницы, интубировать. Сериал получил признание критиков и высокую оценку медицинского сообщества за точность, реалистичное изображение медицинских работников и решение психологических проблем.
Переходный возраст (Adolescence).
Рейтинги: Кинопоиск — 7,4 IMDb — 8,1 Страна: Великобритания Жанр: драма, триллер Режиссер: Фил Барантини В главных ролях: Стивен Грэм, Оуэн Купер, Эшли Уолтерс, Кристина Тремарко и другие Число серий: 4.
После шокирующего убийства одноклассницы на севере Англии под стражу берут 13-летнего мальчика — улики против него неоспоримы. Этот случай заставляет всех, от семьи до следователей, задаваться не вопросом «кто?», а мучительным «почему?». Пытаясь докопаться до причин детской жестокости, детектив, психотерапевт и родные подростка погружаются в темный мир переходного возраста, где очевидная вина скрывает за собой сложную цепь событий и мотивов.
Интересные факты:
Каждая серия снята одним непрерывным дублем. Камера следует за героями по тесным коридорам, комнатам и улицам, создавая эффект присутствия. В сериале нет устоявшихся архетипов школьников. Убийцами становятся миловидные тихони, выкладывающие фотографии полуобнажённых моделей в личные соцсети. В Великобритании сериал обсуждался на заседании Парламента как аргумент для введения в школах обязательных воспитательных уроков о вреде мизогинии (ненависть, неприязнь или укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам, девушкам, девочкам) и правильной работе с негативными эмоциями.