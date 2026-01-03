Топ 10 лучших сериалов 2025 года — что смотреть на новогодних каникулах

Новогодние каникулы — редкий момент, когда можно позволить себе роскошь смотреть сериал не украдкой, а вдумчиво и без спешки. В подборке Variety нет случайных проектов: каждый из них по-своему цепляет — атмосферой, историей или теми вопросами, которые остаются с тобой уже после финальных титров. Выбирайте настроение, включайте первую серию и дайте этим историям шанс — возможно, именно среди них окажется ваш главный сериал этих праздников.