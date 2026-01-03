Ричмонд
В России спрос на слепки гениталий вырос на 150% в эти праздники

В праздничный сезон спрос на один из самых неожиданных новогодних сувениров — слепки гениталий — вырос на 150%. Наборы для создания таких «памятных отпечатков» легко найти на маркетплейсах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: Life.ru

Материал для слепка разводят, помещают в специальную форму и прикладывают к гениталиям, чтобы получить индивидуальную картину. Готовый отпечаток можно заключить в рамочку.

Продавцы говорят, что спрос начал расти в ноябре-декабре. Стоимость набора из слепков половых органов варьируется от 1000 до 5000 рублей, некоторые мастера предлагают слепки на заказ, они ещё дороже.

Врачи говорят, что с подарком главное — не перетрудиться: если сильно нажимать на нежные места, можно получить травму.

Ранее московский Дед Мороз из усадьбы в Кузьминках рассказал, что получат в подарок дети, которые весь год огорчали родителей. Новогодний волшебник раскрыл секрет создания подарков, он также развеял популярный миф о наказании за плохое поведение. По его словам, история об угольке вместо подарка — это не более чем миф. На самом деле, на его фабриках существуют специальные рудники, где добываются концентраты счастья и несчастья.

