В России спрос на слепки гениталий вырос на 150% в эти праздники

Ранее московский Дед Мороз из усадьбы в Кузьминках рассказал, что получат в подарок дети, которые весь год огорчали родителей. Новогодний волшебник раскрыл секрет создания подарков, он также развеял популярный миф о наказании за плохое поведение. По его словам, история об угольке вместо подарка — это не более чем миф. На самом деле, на его фабриках существуют специальные рудники, где добываются концентраты счастья и несчастья.