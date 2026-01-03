В России спрос на слепки гениталий вырос на 150% в эти праздники

Материал для слепка разводят, помещают в специальную форму и прикладывают к гениталиям, чтобы получить индивидуальную картину. Готовый отпечаток можно заключить в рамочку.
Продавцы говорят, что спрос начал расти в ноябре-декабре. Стоимость набора из слепков половых органов варьируется от 1000 до 5000 рублей, некоторые мастера предлагают слепки на заказ, они ещё дороже.
Врачи говорят, что с подарком главное — не перетрудиться: если сильно нажимать на нежные места, можно получить травму.
