Гинцбург рассказал об эффективности новой вакцины от меланомы

«Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически, эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам — порядка 90%», — сказал Гинцбург.
Он добавил, что первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы «НЕООНКОВАК». Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель — НМИЦ радиологии.