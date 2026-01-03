Ричмонд
Гинцбург рассказал об эффективности новой вакцины от меланомы

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Эффективность отечественной вакцины для терапии меланомы составляет более 90%, проведены доклинические исследования на животных, рассказал РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически, эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам — порядка 90%», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы «НЕООНКОВАК». Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель — НМИЦ радиологии.