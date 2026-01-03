Ричмонд
Эстония может лишиться ЧЕ по фехтованию из-за отказа пускать россиян

Эстония может лишиться права на проведение чемпионата Европы 2026 года по фехтованию из-за отказа пускать в страну граждан РФ.

Источник: Аргументы и факты

Эстония рискует потерять право на проведение чемпионата Европы по фехтованию 2026 года из-за решения не допускать на территорию страны граждан России и Белоруссии. Об этом сообщило государственное телерадио ERR.

Первенство континента планировалось провести в Таллине с 16 по 21 июня. Однако представители национальной федерации фехтования выражают сомнения в возможности проведения турнира в заявленные сроки на фоне сохраняющейся международной обстановки.

До этого Международная федерация фехтования заявляла о намерении переносить или отменять соревнования в случаях недопуска спортсменов по национальному признаку. При этом российские фехтовальщики имеют право участвовать в международных турнирах под нейтральным статусом.

Ранее сообщалось, что российская рапиристка Стефания Часовникова стала победительницей этапа Кубка мира среди юниоров и кадетов, который проходит в Объединённых Арабских Эмиратах.