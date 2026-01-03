Ричмонд
В NASA анонсировали самое дальнее космическое путешествие в истории США

NASA планирует на 2026 год амбициозную миссию, которая станет самой дальней в американской космической истории. Как сообщил глава ведомства Джаред Айзекман, экипаж также подлетит к Луне.

Источник: Life.ru

«В этом году американские астронавты совершат самое дальнее в истории космическое путешествие и вернутся в пространство вокруг Луны», — написал глава NASA в соцсети X.

Как уточнил Айзекман, этот рекордный по продолжительности полёт планируется приурочить к 250-летию США, которое отмечается со дня подписания Декларации независимости 4 июля 1776 года.

Миссия Artemis II, запланированная на февраль 2026 года, станет важнейшим этапом: это будет первая пилотируемая миссия космического агентства к Луне за более чем 50 лет. Четыре астронавта на корабле Orion совершат 10-дневный облёт. Высадка на Луну пройдёт в рамках миссии Artemis III в 2027 году.

Ранее в Китае увидели угрозу национальной безопасности в спутниковой системе Starlink, принадлежащей компании Илона Маска SpaceX. Китайская сторона подчеркнула, что стремительное наращивание спутниковых группировок вызывает серьёзные риски. В частности, уже фиксировались опасные сближения аппаратов Starlink с китайской орбитальной станцией, а также распад одного из спутников на орбите. Кроме того, Пекин указал, что Starlink неоднократно использовался в интересах военной разведки.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

