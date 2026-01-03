В NASA анонсировали самое дальнее космическое путешествие в истории США

Миссия Artemis II, запланированная на февраль 2026 года, станет важнейшим этапом: это будет первая пилотируемая миссия космического агентства к Луне за более чем 50 лет. Четыре астронавта на корабле Orion совершат 10-дневный облёт. Высадка на Луну пройдёт в рамках миссии Artemis III в 2027 году.