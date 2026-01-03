Гинцбург: российская вакцина от меланомы эффективна на 90%

С 2026 года препарат допущен к лечению пациентов.
Эффективность новой отечественной мРНК-вакцины для терапии меланомы превышает 90% по результатам доклинических исследований на животных. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически, эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам — порядка 90%», — сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости. Он добавил, что первые пациенты получат препарат в начале 2026 года.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомство выдало разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы «НЕООНКОВАК». Препарат разработан совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, его производителем выступает НМИЦ радиологии.