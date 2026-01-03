Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гинцбург: российская вакцина от меланомы эффективна на 90%

Эффективность новой отечественной мРНК-вакцины для терапии меланомы превышает 90% по результатам доклинических исследований на животных. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

С 2026 года препарат допущен к лечению пациентов.

Эффективность новой отечественной мРНК-вакцины для терапии меланомы превышает 90% по результатам доклинических исследований на животных. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически, эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам — порядка 90%», — сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости. Он добавил, что первые пациенты получат препарат в начале 2026 года.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомство выдало разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы «НЕООНКОВАК». Препарат разработан совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, его производителем выступает НМИЦ радиологии.