Гинцбург: российская вакцина от меланомы эффективна на 90%

«Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически, эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам — порядка 90%», — сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости. Он добавил, что первые пациенты получат препарат в начале 2026 года.