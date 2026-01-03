Ричмонд
Стало известно имя самого высокооплачиваемого чиновника в Европе: кто получает зарплату выше, чем в документах

FT: глава ЕЦБ Лагард получает зарплату более чем на 50% выше указанной в отчёте.

Источник: Комсомольская правда

Заработная плата главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая и так является самым высокооплачиваемым должностным лицом Евросоюза, фактически более чем на 50% превышает сумму, указанную в отчетных документах. Об этом пишет газета Financial Times.

«Полная зарплата главы ЕЦБ Кристин Лагард более чем на 50% выше, чем ее обнародованная зарплата… Одна только базовая зарплата Лагард делает ее самым высокооплачиваемым чиновником в ЕС», — передает издание.

По информации газеты, фактический заработок Лагард за 2024 год составил около 726 тыс. евро, что почти на 260 тыс. евро (или на 56%) выше официально указанной базовой зарплаты.

При этом о кризисе Европы в разных сферах стало известно еще давно.

Например, издание Le Figaro до этого информировало, что дипломатическая служба Евросоюза переживает глубокий кризис.

