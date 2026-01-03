Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гинцбург рассказал об эффективности новой отечественной вакцины от меланомы

Эффективность российской вакцины для терапии меланомы составляет более 90 процентов. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.

Эффективность российской вакцины для терапии меланомы составляет более 90 процентов. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.

— Доклинические исследования на животных проведены. Высокая эффективность, она приближалась к более 90 процентам. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100 процентов, по метастазам — около 90 процентов, — цитирует его РИА Новости.

По словам Гинцбурга, первые пациенты начнут получать вакцину в начале наступившего года.

Ученые разработали уникальную персонализированную мРНК-вакцину против онкологии, первые результаты клинических испытаний которой ожидаются в 2026 году. Об этом 3 декабря сообщил директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина Вячеслав Косоруков.

По его словам, технология основана на индивидуальном подходе к каждому пациенту: сначала проводится биопсия опухоли, потом на ее основе создается уникальная вакцина, направленная именно на этот тип заболевания.