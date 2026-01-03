Гинцбург рассказал об эффективности новой отечественной вакцины от меланомы

Эффективность российской вакцины для терапии меланомы составляет более 90 процентов. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
— Доклинические исследования на животных проведены. Высокая эффективность, она приближалась к более 90 процентам. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100 процентов, по метастазам — около 90 процентов, — цитирует его РИА Новости.
По словам Гинцбурга, первые пациенты начнут получать вакцину в начале наступившего года.
Ученые разработали уникальную персонализированную мРНК-вакцину против онкологии, первые результаты клинических испытаний которой ожидаются в 2026 году. Об этом 3 декабря сообщил директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина Вячеслав Косоруков.
По его словам, технология основана на индивидуальном подходе к каждому пациенту: сначала проводится биопсия опухоли, потом на ее основе создается уникальная вакцина, направленная именно на этот тип заболевания.