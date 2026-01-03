В Минздраве рассказали об эффективности новой вакцины от меланомы: вот когда пациенты получат препарат

Российская вакцина против меланомы показала в доклинических испытаниях на животных эффективность свыше 90%. Об этом научный руководитель НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости.
«Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически, эффективность приближалась к более 90%», — сказал он.
Как он добавил, первая партия пациентов получит вакцину в начале 2026 года.
При этом депутат Госдумы Сергей Леонов сообщил, что в России планируется включить прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальный календарь. Это позволит сделать вакцинацию бесплатной к 2027 году.
Немногим ранее KP.RU писал, что новая вакцина ELI-002 2P показала свою эффективность в борьбе против рака поджелудочной железы и кишечника.