На Земле началась слабая магнитная буря

«Геомагнитное поле: 02 и 03 января возможно слабо возмущенное», — уточняется в публикации.
По данным наблюдений, солнечная активность, сопровождающаяся вспышками, оценивается как умеренная. Существует вероятность возникновения вспышек класса Х, включая протонные.
Ранее астрологи предупреждали, что в 2026 году Меркурий трижды перейдет в фазу ретроградности. Эти периоды, согласно астрологическим представлениям, часто сопровождаются задержками, техническими неполадками и повышенной потребностью в тщательной проверке данных. В 2026 году периоды ретроградного Меркурия придутся на конец февраля — март (в знаке Рыб), конец июня — июль (в Раке) и конец октября — ноябрь (в Скорпионе). Поскольку все три транзита пройдут через водные знаки зодиака, астрологи ожидают усиления эмоциональной составляющей: слова могут ранить сильнее, а старые обиды — неожиданно напомнить о себе.
