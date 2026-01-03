На Земле началась слабая магнитная буря

Ранее астрологи предупреждали, что в 2026 году Меркурий трижды перейдет в фазу ретроградности. Эти периоды, согласно астрологическим представлениям, часто сопровождаются задержками, техническими неполадками и повышенной потребностью в тщательной проверке данных. В 2026 году периоды ретроградного Меркурия придутся на конец февраля — март (в знаке Рыб), конец июня — июль (в Раке) и конец октября — ноябрь (в Скорпионе). Поскольку все три транзита пройдут через водные знаки зодиака, астрологи ожидают усиления эмоциональной составляющей: слова могут ранить сильнее, а старые обиды — неожиданно напомнить о себе.