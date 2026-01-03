Салехард покажут на «Первом канале»

Главным героем программы станет мамонт Митя — символ Салехарда, установленный на въезде в город.
На Первом канале 4 января в 11:05 выйдет выпуск программы «Жизнь своих», посвященный Салехарду. Одним из главных героев сюжета станет городской символ — мамонт Митя, встречающий гостей на въезде в город. Об этом сообщили в администрации Салехарда.
В рамках программы команда ведущего Евгения Кривцова посетила знаковые места Салехарда. Зрители смогут увидеть, как мамонт Митя вписывается в городской ландшафт и участвует в местных традициях, становясь не просто памятником, а живым символом города.