Салехард покажут на «Первом канале»

«Уже 4 января в эфире в 11:05 — выпуск программы “Жизнь своих”, посвященный Салехарду. И один из главных героев — наш любимый мамонт Митя. Говорят, мамонт должен быть строгим и древним. Но салехардский — особенный. Здесь мамонт живет вместе с городом, радуется праздникам и становится частью традиций», — сообщается в telegram‑канале мэрии.