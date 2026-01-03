Россияне в январе будут отдыхать больше, чем работать

Эксперт отметил, что для сотрудников с пятидневной рабочей неделей новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года включительно — всего 12 дней. В этот период входят перенесенный на 31 декабря выходной день, официальные новогодние праздники 1−8 января, праздник Рождества Христова 7 января, а также перенесенный на 9 января выходной и обычные выходные дни 10 и 11 января.