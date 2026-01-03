На Северном Кавказе ввели режим опасности атаки БПЛА

Срочная новость.
Во всех субъектах Северо-Кавказского региона введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. В распространенном ведомством сообщении указано, что на территории Северного Кавказа зафиксирована «опасность атаки БПЛА». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
