На Северном Кавказе ввели режим опасности атаки БПЛА

Во всех субъектах Северо-Кавказского региона введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. В распространенном ведомством сообщении указано, что на территории Северного Кавказа зафиксирована «опасность атаки БПЛА». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.

Срочная новость.

