Кулеба сообщил, что на Украине объявили эвакуацию в 44 населенных пунктах

Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в 44 населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом в пятницу, 2 января, сообщил вице-премьер Украины по развитию территорий и общин Алексей Кулеба, передает портал «Страна.ua».
По его словам, в Запорожской области речь идет об эвакуации 651 ребенка из четырех населенных пунктов двух общин, в Днепропетровской области эвакуируют 2463 ребенка из 40 населенных пунктов пяти общин, пишет Lenta.ru.
Разведчики ВС России опубликовали найденный в Димитрове документ с приказом об эвакуации украинских войск. Об этом 2 января сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, обнаруженный приказ является «замыслом на бегство».
Власти Сумской области на севере Украины активизировали эвакуацию жителей из населенных пунктов на востоке региона. Об этом 21 декабря 2025 года сообщил глава военной администрации области Олег Григоров.
По его словам, из Краснопольской общины часть жителей, которые ранее отказывались покидать дома, эвакуировали с использованием бронированного транспорта.