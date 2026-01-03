Российский военный отразил атаку дронов и спас раненых сослуживцев

Гвардии ефрейтор Дмитрий Абрамов, выполняя боевую задачу в составе зенитного ракетного отделения, уничтожил несколько беспилотников противника, оказал помощь раненым и организовал их эвакуацию, а также предотвратил поражение танка. В Министерстве обороны России сообщили, что его расчет обеспечивал прикрытие бронетехники, выдвигавшейся на закрытые огневые позиции.
Во время дежурства Абрамов своевременно обнаружил приближающиеся дроны-камикадзе и открыл по ним огонь, уничтожив угрозу до их подлета к танку. Несмотря на то что один из беспилотников ранил военнослужащего, ефрейтор оказал ему первую помощь, после чего, отойдя на безопасную дистанцию, продолжил бой и лично поразил еще три дрона.
Позднее он применил переносной зенитный ракетный комплекс и точным пуском сбил еще один беспилотник, направлявшийся к бронетехнике, а после смены расчета самостоятельно эвакуировал раненого товарища на расстояние около 2,5 километра.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.