Российский военный отразил атаку дронов и спас раненых сослуживцев

Боец ВС РФ уничтожил несколько беспилотников ВСУ, оказал помощь раненым и организовал их эвакуацию.

Источник: Аргументы и факты

Гвардии ефрейтор Дмитрий Абрамов, выполняя боевую задачу в составе зенитного ракетного отделения, уничтожил несколько беспилотников противника, оказал помощь раненым и организовал их эвакуацию, а также предотвратил поражение танка. В Министерстве обороны России сообщили, что его расчет обеспечивал прикрытие бронетехники, выдвигавшейся на закрытые огневые позиции.

Во время дежурства Абрамов своевременно обнаружил приближающиеся дроны-камикадзе и открыл по ним огонь, уничтожив угрозу до их подлета к танку. Несмотря на то что один из беспилотников ранил военнослужащего, ефрейтор оказал ему первую помощь, после чего, отойдя на безопасную дистанцию, продолжил бой и лично поразил еще три дрона.

Позднее он применил переносной зенитный ракетный комплекс и точным пуском сбил еще один беспилотник, направлявшийся к бронетехнике, а после смены расчета самостоятельно эвакуировал раненого товарища на расстояние около 2,5 километра.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.