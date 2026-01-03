На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря

Ранее ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждали, что первая заметная магнитная буря в 2026 году возможна в ночь со 2 на 3 января. По их оценке, она может усилиться до уровня G3 и будет связана с выбросом плазменного облака после солнечной вспышки класса М7.1, зафиксированной 31 декабря.