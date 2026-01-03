На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря

На Земле 2 января началась слабая магнитная буря, ранее прогнозируемая специалистами. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики, отметив начало возмущений геомагнитного поля.
В настоящий момент уровень геомагнитной активности оценивается как G1 по пятибалльной шкале, где минимальное значение соответствует слабым бурям, а максимальное — экстремально сильным возмущениям. Текущая ситуация не относится к числу опасных и считается умеренной.
Ранее ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждали, что первая заметная магнитная буря в 2026 году возможна в ночь со 2 на 3 января. По их оценке, она может усилиться до уровня G3 и будет связана с выбросом плазменного облака после солнечной вспышки класса М7.1, зафиксированной 31 декабря.
Ранее в ИКИ РАН сообщали, что в прошлом году было зафиксировано рекордное за последнее десятилетие количество магнитных бурь.