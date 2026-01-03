Охрану заповедника «Земля леопарда» усилили из-за браконьеров

С начала января на территории заповедника «Земля леопарда» увеличено число патрулей. Такие меры предприняты руководством особо охраняемой природной территории в связи с возможным увеличением случаев браконьерства и незаконной охоты в праздничные выходные дни. Также инспектора будут подкармливать животных.
«Новогодние праздники — период повышенной нагрузки. Усиление охраны позволяет не только пресекать нарушения, но и поддерживать привычные условия жизни тигров и леопардов, снижая вероятность их выхода за пределы охраняемых территорий», — отметили в ФГБУ «Земля леопарда».
Охота на территории ООПТ запрещена в любой сезон. Но браконьеров это не останавливает.
По информации заповедника, именно зимой попытки проникновения на охраняемые территории фиксируются чаще, чем в другие сезоны.
Напомним, что на территории «Земли леопарда» постоянно задерживают граждан, нарушающих правила. Этой осенью было несколько случаев незаконной добычи красной рыбы на территории заповедника в период её нереста. Были возбуждены несколько уголовных дел.
Добычей красной рыбы и икры занимались даже устойчивые преступные группы, а не просто отдельные граждане.