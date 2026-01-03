Как провести «сухой» январь и не сорваться — простая инструкция от нарколога

Отдых с алкоголем неактивный. Алкоголь полностью отключает префронтальную зону головного мозга, и, соответственно, у человека пропадает критика. Это зона принятия решений, что такое хорошо, что такое плохо, а также зона интеллекта и всего остального. Когда это всё отключается, начинается уже такое, как говорят, «с утра выпил, целый день свободен», человек находится в полузабытьи. Под воздействием алкоголя он практически не контактирует со своими близкими, подаёт дурной пример своим детям, потому что они смотрят на родителей и зеркалят их поведение.