Как провести «сухой» январь и не сорваться — простая инструкция от нарколога

Кто-то будет путешествовать: поедет на дачу, в санатории, на какие-то зимние кемпинги, кататься на лыжах. Для тех, кто останется в городе, есть много бесплатных площадок. Будут выставки, народные гуляния, возможно, где-то будут и салюты. Самое главное — выходить на коньки, на горки, где есть снег, соответственно, с санками, с лыжами. Максимально общаться со своими близкими в этот период каникул, советует эксперт.
Отдых с алкоголем неактивный. Алкоголь полностью отключает префронтальную зону головного мозга, и, соответственно, у человека пропадает критика. Это зона принятия решений, что такое хорошо, что такое плохо, а также зона интеллекта и всего остального. Когда это всё отключается, начинается уже такое, как говорят, «с утра выпил, целый день свободен», человек находится в полузабытьи. Под воздействием алкоголя он практически не контактирует со своими близкими, подаёт дурной пример своим детям, потому что они смотрят на родителей и зеркалят их поведение.
Алексей Казанцев.
Врач психиатр-нарколог.
Нужно понимать, что алкоголь — нейротоксин и яд, который поражает наибольшее количество органов и систем.
Очень многие в выходные праздники, сочетая алкоголь с жирной и острой едой, уезжают в реанимации с панкреонекрозом, который может давать 10−15% летального исхода. У многих возникают судорожные припадки после алкогольных праздников. К сожалению, у наркологов начинается самая страда: очень многие поступают в токсикореанимацию, в нейрохирургию с различными травмами, обращаются к хирургам и травматологам.
«Берегите себя, самое главное, занимайтесь собой, занимайтесь близкими и поверьте, что активная жизнь, активное проведение досуга гораздо интереснее и познавательнее, чем находить своё счастье на дне рюмки», — уверен врач.
По словам нарколога, все его пациенты не испытывают никакой радости от употребления алкоголя. Они осознают, что помнят только первый день, а все последующие состоят из сплошного похмелья.
