В России перестали автоматически продлевать водительские права: где можно обменять истекшие

Кроме этого, с 2026 года в России вступил в силу обновленный ГОСТ, разрешающий применение дополнительных дорожных знаков. В основном они будут представлять собой комбинации символов из уже действующей системы обозначений. При этом с 9 января 2026 года будет значительно увеличен штраф за перевозку детей без использования детских удерживающих устройств.