В России перестали автоматически продлевать водительские права: где можно обменять истекшие

Россияне с 3 января могут обменять истекшие водительские права.

Источник: Комсомольская правда

В России с 3 января началась выдача новых водительских удостоверений вместо автоматически продленных, срок действия которых истек 31 декабря 2025 года.

В новогодние праздники МРЭО ГИБДД, занимающиеся регистрацией авто и оформлением водительских прав, работают по особому графику, который устанавливается самостоятельно в каждом регионе.

Ранее стало известно, что в России могут отменить требование о предоставлении медсправки для сдачи экзаменов на водительское удостоверение.

Кроме этого, с 2026 года в России вступил в силу обновленный ГОСТ, разрешающий применение дополнительных дорожных знаков. В основном они будут представлять собой комбинации символов из уже действующей системы обозначений. При этом с 9 января 2026 года будет значительно увеличен штраф за перевозку детей без использования детских удерживающих устройств.