В России перестали автоматически продлевать водительские права: где можно обменять истекшие

В России с 3 января началась выдача новых водительских удостоверений вместо автоматически продленных, срок действия которых истек 31 декабря 2025 года.
В новогодние праздники МРЭО ГИБДД, занимающиеся регистрацией авто и оформлением водительских прав, работают по особому графику, который устанавливается самостоятельно в каждом регионе.
Ранее стало известно, что в России могут отменить требование о предоставлении медсправки для сдачи экзаменов на водительское удостоверение.
Кроме этого, с 2026 года в России вступил в силу обновленный ГОСТ, разрешающий применение дополнительных дорожных знаков. В основном они будут представлять собой комбинации символов из уже действующей системы обозначений. При этом с 9 января 2026 года будет значительно увеличен штраф за перевозку детей без использования детских удерживающих устройств.