Дроны ВСУ заблокировали выходы из атакованной гостиницы в Хорлах

Первый удар был еще до наступления Нового года.
Украинский дрон первым ударом поразил зону выхода из здания гостиницы в Хорлах, второй — сам объект размещения, а третий атаковал людей, пытавшихся спастись от пожара. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. По данным омбудсмена, серия ударов была спланирована таким образом, чтобы лишить людей возможности эвакуации и нанести максимальный урон тем, кто выбирался из горящего здания.
«Очевидцы теракта и выжившие говорят, что было несколько ударов. Причем, по их словам, первый прилет пришелся точно по выходу из здания — заблокировав его и лишив людей возможности эвакуироваться. Центральный выход загорелся и воспользоваться им было уже нельзя. Затем был прилет по самому зданию — туда, где было самое большое скопление людей, и в итоге был прилет дрона уже во то время, когда через черный ход и окна шла эвакуация первых раненых», — привиодит слова Георгиева РИА Новости.
Омбудсмен уточнил, что, по оценке местных властей и силовых структур, такие удары указывают на прицельный характер атаки. По его словам, дроны действовали поэтапно, с учетом реакции людей внутри здания. Георгиев подчеркнул, что последовательность попаданий показывает, что целью было не только повреждение объекта, но и поражение тех, кто пытался выбраться из очага возгорания.
«Первый удар был до Нового года, остальные после. Разные люди называют различные интервалы — кто-то говорит о минутном перерыве, кто-то говорит о нескольких минутах, но тут надо учитывать, что человеческая психика по-разному оценивает течение времени в критических экстремальных условиях. Кому-то промежуток времени покажется минутой, кому-то пятью», — добавил Георгиев. По его данным, следственные органы и специалисты по взрывотехнике сейчас уточняют точное количество примененных дронов, тип боеприпасов и временную схему атаки, опрашивают пострадавших и анализируют записи с камер наблюдения.
В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в селе Хорлы. В результате атаки погибли 28 человек, в том числе двое детей. Более 50 человек получили ранения. Подробности жуткого проишествия — в сюжете URA.RU.