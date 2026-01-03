Дроны ВСУ заблокировали выходы из атакованной гостиницы в Хорлах

«Очевидцы теракта и выжившие говорят, что было несколько ударов. Причем, по их словам, первый прилет пришелся точно по выходу из здания — заблокировав его и лишив людей возможности эвакуироваться. Центральный выход загорелся и воспользоваться им было уже нельзя. Затем был прилет по самому зданию — туда, где было самое большое скопление людей, и в итоге был прилет дрона уже во то время, когда через черный ход и окна шла эвакуация первых раненых», — привиодит слова Георгиева РИА Новости.