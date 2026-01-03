Life.ru узнал, как сохранить белизну улыбки после праздничного застолья

«Это не иллюзия — с точки зрения стоматологии у этого есть вполне конкретные причины. Хорошая новость в том, что большинство последствий можно предотвратить или минимизировать», — добавил эксперт.
Почему зубы темнеют после праздников.
1. Пигменты, иными словами — красители. Красное вино, ягоды, соусы, чай и кофе содержат хромогены — красящие молекулы, которые легко проникают в микропоры эмали. Особенно активно это происходит, если эмаль уже имеет пористую структуру на фоне кислой среды.
2. Кислоты. Алкоголь, газированные напитки, цитрусовые и маринады временно повышают кислотность в полости рта. Эмаль становится более уязвимой, и пигменты «закрепляются» быстрее.
3. Налёт. Во время застолья мы часто едим долго, перекусываем, а гигиена откладывается. Мягкий зубной налёт — идеальная поверхность для окрашивания.
Несколько простых действий, которые позволяют свести к минимуму нежелательные эффекты.
— Полоскание водой — простой, но эффективный приём. Стакан обычной воды после вина, кофе или десерта снижает концентрацию пигментов и кислот. Это особенно актуально, если нет возможности почистить зубы.
— Чередование продуктов — твёрдые овощи и фрукты способствуют механическому очищению зубов и стимулируют слюноотделение (естественную защиту эмали).
— Жевательная резинка без сахара усиливает выработку слюны, нейтрализует кислоту, тем самым уменьшает риск окрашивания зубов. Это не замена чистке зубов, но хорошая временная мера.
Распространённая ошибка — чистить зубы сразу после вина или кислой пищи. В этот момент эмаль временно размягчена, и механическое воздействие щётки может усилить микроповреждения. С точки зрения стоматологии безопасно чистить после 30−60 минут. За это время слюна частично восстановит минеральный баланс эмали.
Магомади Магомед-Расулович Халилбеков.
Врач стоматолог-терапевт центра инновационной медицины Damas Medical Center.
После праздничного стола особенно важно вернуться к правильной гигиене, а именно:
• Используйте мягкую или среднюю щётку, чтобы не травмировать эмаль и дёсна.
• Отдавайте предпочтение пастам с низкой абразивностью (показатель RDA до 70).
• Добавьте в уход ирригатор пигменты активно скапливаются именно между зубами.
• Ополаскиватели без спирта помогут снизить воспаление дёсен и освежить цвет эмали.
Отбеливающие пасты с высокой абразивностью нежелательно использовать, так как они могут усилить чувствительность и со временем привести к потере естественного блеска зубов.
«Если после праздников зубы выглядят темнее, несмотря на хороший уход, причина чаще всего — пигментированный налёт или зубной камень. В этом случае оптимальное решение — профессиональная гигиена полости рта. Она позволяет вернуть естественный цвет эмали без отбеливания и повреждения тканей. Именно с неё стоматологи рекомендуют начинать любой путь к белой улыбке», — отметил специалист.
Белизна улыбки не теряется за один вечер, если эмаль здорова. Основная задача — не отбеливать зубы после каждого праздника, а поддерживать их здоровье. Регулярная гигиена, внимание к продуктам и напиткам, профилактический осмотр у стоматолога 1−2 раза в год позволяют сохранить естественный цвет зубов даже при любви к кофе, вину и праздничным застольям.
Ранее Life.ru рассказал, как провести «сухой» январь и не сорваться. Чтобы провести январь трезво, необходимо максимально заполнить свой график в выходные дни. Кто-то будет путешествовать: поедет на дачу, в санатории, на какие-то зимние кемпинги, кататься на лыжах. Для тех, кто останется в городе, есть много бесплатных площадок. Лучше всего — общаться со своими близкими в этот период каникул.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.