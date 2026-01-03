Life.ru узнал, как сохранить белизну улыбки после праздничного застолья

Белизна улыбки не теряется за один вечер, если эмаль здорова. Основная задача — не отбеливать зубы после каждого праздника, а поддерживать их здоровье. Регулярная гигиена, внимание к продуктам и напиткам, профилактический осмотр у стоматолога 1−2 раза в год позволяют сохранить естественный цвет зубов даже при любви к кофе, вину и праздничным застольям.