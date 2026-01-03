Женщина на «Хонде» катала снегокат по Переяславке в Хабаровском крае

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, женщина буксировала снегокат с двумя несовершеннолетними пассажирами прямо по дорогам общего пользования, что является грубым нарушением. Подобные «развлечения» создают прямую угрозу жизни и здоровью как детей на санях, так и других участников движения.