Женщина на «Хонде» катала снегокат по Переяславке в Хабаровском крае

Опасную «зимнюю забаву» пресекли инспекторы ГИБДД в посёлке Переяславка. Местная жительница 1986 года рождения решила «покатать» детей на снегокате, прицепив его к своему автомобилю Honda Shuttle.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, женщина буксировала снегокат с двумя несовершеннолетними пассажирами прямо по дорогам общего пользования, что является грубым нарушением. Подобные «развлечения» создают прямую угрозу жизни и здоровью как детей на санях, так и других участников движения.
Нарушительницу оперативно установили и привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»). Ей грозит штраф.
«Одна ошибка, одно мгновение невнимательности — и всё может измениться навсегда. Задумайтесь о том, что действительно важно», — обратились к жителям в ГИБДД.