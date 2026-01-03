Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина на «Хонде» катала снегокат по Переяславке в Хабаровском крае

В Переяславке задержали водителя, который буксировал детей на санях.

Источник: Комсомольская правда

Опасную «зимнюю забаву» пресекли инспекторы ГИБДД в посёлке Переяславка. Местная жительница 1986 года рождения решила «покатать» детей на снегокате, прицепив его к своему автомобилю Honda Shuttle.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, женщина буксировала снегокат с двумя несовершеннолетними пассажирами прямо по дорогам общего пользования, что является грубым нарушением. Подобные «развлечения» создают прямую угрозу жизни и здоровью как детей на санях, так и других участников движения.

Нарушительницу оперативно установили и привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»). Ей грозит штраф.

«Одна ошибка, одно мгновение невнимательности — и всё может измениться навсегда. Задумайтесь о том, что действительно важно», — обратились к жителям в ГИБДД.