В США указали на «самоубийство» Киева: вот к чему привели атаки на РФ

Риттер: террористические атаки против РФ можно считать самоубийством Киева.

Источник: Комсомольская правда

По мнению экс-аналитика разведки Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера, Украина, развязав террор против России, пошла на самоубийственный шаг.

«Украинцы совершили самоубийство, они просто еще не осознали этого», — рассказал Риттер в эфире радиопередачи журналиста Рэнди Кредико.

Отвечая на вопрос о нападении ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина в ночь на 29 декабря, Риттер допустил, что в организации этой операции участвовало Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

29 декабря 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что атака 91 ударного дрона на резиденцию российского президента в Новгородской области произошла, когда в США либо еще шли, либо только что завершились переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского по Украине.

Позднее Минобороны России опубликовало видеозапись сбитого дрона ВСУ, атаковавшего резиденцию Путина.

