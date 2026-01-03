По мнению экс-аналитика разведки Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера, Украина, развязав террор против России, пошла на самоубийственный шаг.
«Украинцы совершили самоубийство, они просто еще не осознали этого», — рассказал Риттер в эфире радиопередачи журналиста Рэнди Кредико.
Отвечая на вопрос о нападении ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина в ночь на 29 декабря, Риттер допустил, что в организации этой операции участвовало Центральное разведывательное управление (ЦРУ).
29 декабря 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что атака 91 ударного дрона на резиденцию российского президента в Новгородской области произошла, когда в США либо еще шли, либо только что завершились переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского по Украине.
Позднее Минобороны России опубликовало видеозапись сбитого дрона ВСУ, атаковавшего резиденцию Путина.