В ОП РФ выступили за антиалкогольные меры по примеру СССР

Эксперт напомнил, что антиалкогольная кампания, стартовавшая в мае 1985 года, включала резкое сокращение производства алкогольной продукции и повышение цен на нее. Часть винно-водочных магазинов тогда закрыли, а в оставшихся спиртное продавали только с 14:00 до 19:00 вместо прежних 11:00−19:00. Параллельно усилили административные меры: увеличили штрафы и дисциплинарные взыскания за распитие алкоголя в общественных местах и на рабочих местах, развернули масштабную информационную кампанию в поддержку трезвости и здорового образа жизни. По данным демографов, именно в эти годы в СССР зафиксировали заметное сокращение смертности в трудоспособном возрасте и кратковременный рост рождаемости.