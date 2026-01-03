В ОП РФ выступили за антиалкогольные меры по примеру СССР

Эксперт заверил, что «сухон закон» положительно повлиял на демографию страны.
Российскому государству следует активнее использовать лучшие практики антиалкогольных кампаний, включая опыт СССР, поскольку подобные меры доказали эффективность в снижении смертности и росте рождаемости. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Мы не должны повторить негативный опыт, а позитивный — должны повторять. Потому что в конечном счете ограничение продажи алкоголя привело к росту рождаемости и снижению смертности мужчин трудоспособного возраста. Это были выдающиеся демографические результаты», — отметил член комиссии ОП РФ в беседе с ТАСС.
Член Общественной палаты уточнил, что речь не идет о буквальном возвращении к практике «сухого закона» позднего СССР. По его словам, государству нужно «взвешенно перенять» работающие инструменты: ограничение доступности алкоголя, повышение ответственности за распитие в общественных местах и на работе, системную профилактику и пропаганду трезвого образа жизни. Он добавил, что успешные элементы советской кампании необходимо адаптировать к современным социальным и экономическим условиям, в том числе с учетом цифровой среды и изменений в структуре потребления спиртного.
Эксперт напомнил, что антиалкогольная кампания, стартовавшая в мае 1985 года, включала резкое сокращение производства алкогольной продукции и повышение цен на нее. Часть винно-водочных магазинов тогда закрыли, а в оставшихся спиртное продавали только с 14:00 до 19:00 вместо прежних 11:00−19:00. Параллельно усилили административные меры: увеличили штрафы и дисциплинарные взыскания за распитие алкоголя в общественных местах и на рабочих местах, развернули масштабную информационную кампанию в поддержку трезвости и здорового образа жизни. По данным демографов, именно в эти годы в СССР зафиксировали заметное сокращение смертности в трудоспособном возрасте и кратковременный рост рождаемости.