В ОП РФ выступили за антиалкогольные меры по примеру СССР

Российскому государству следует активнее использовать лучшие практики антиалкогольных кампаний, включая опыт СССР, поскольку подобные меры доказали эффективность в снижении смертности и росте рождаемости. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Эксперт заверил, что «сухон закон» положительно повлиял на демографию страны.

«Мы не должны повторить негативный опыт, а позитивный — должны повторять. Потому что в конечном счете ограничение продажи алкоголя привело к росту рождаемости и снижению смертности мужчин трудоспособного возраста. Это были выдающиеся демографические результаты», — отметил член комиссии ОП РФ в беседе с ТАСС.

Член Общественной палаты уточнил, что речь не идет о буквальном возвращении к практике «сухого закона» позднего СССР. По его словам, государству нужно «взвешенно перенять» работающие инструменты: ограничение доступности алкоголя, повышение ответственности за распитие в общественных местах и на работе, системную профилактику и пропаганду трезвого образа жизни. Он добавил, что успешные элементы советской кампании необходимо адаптировать к современным социальным и экономическим условиям, в том числе с учетом цифровой среды и изменений в структуре потребления спиртного.

Эксперт напомнил, что антиалкогольная кампания, стартовавшая в мае 1985 года, включала резкое сокращение производства алкогольной продукции и повышение цен на нее. Часть винно-водочных магазинов тогда закрыли, а в оставшихся спиртное продавали только с 14:00 до 19:00 вместо прежних 11:00−19:00. Параллельно усилили административные меры: увеличили штрафы и дисциплинарные взыскания за распитие алкоголя в общественных местах и на рабочих местах, развернули масштабную информационную кампанию в поддержку трезвости и здорового образа жизни. По данным демографов, именно в эти годы в СССР зафиксировали заметное сокращение смертности в трудоспособном возрасте и кратковременный рост рождаемости.