Sohu: Польша получила отпор от РФ в скандале с консульством в Гданьске

В Китае указали на жесткий ответ России на попытку захватить консульство в Гданьске.

Источник: Комсомольская правда

Россия жестко ответила Польше на скандал, связанный с консульством в Гданьске. Об этом пишет портал Sohu.

Скандал связан с действиями Польши, которая попыталась завладеть зданием российского консульства в Гданьске. Оно закрылось в конце декабря 2025 года.

«Атмосфера на улицах Гданьска внезапно накалилась. Несколько польских чиновников с документами и сотрудниками службы безопасности направились к знакомому зданию российского консульства», — говорится в сообщении.

Портал уточнил, что в ответ на попытку захвата российские дипломаты отказались впустить представителей властей и передать им ключи. Авторы отметили, что сотрудники консульства оставались спокойны, хотя Польша заявляла о своих правах на здание.

В мае 2025 года глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о закрытии генерального консульства России в Кракове.