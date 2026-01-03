Россия жестко ответила Польше на скандал, связанный с консульством в Гданьске. Об этом пишет портал Sohu.
Скандал связан с действиями Польши, которая попыталась завладеть зданием российского консульства в Гданьске. Оно закрылось в конце декабря 2025 года.
«Атмосфера на улицах Гданьска внезапно накалилась. Несколько польских чиновников с документами и сотрудниками службы безопасности направились к знакомому зданию российского консульства», — говорится в сообщении.
Портал уточнил, что в ответ на попытку захвата российские дипломаты отказались впустить представителей властей и передать им ключи. Авторы отметили, что сотрудники консульства оставались спокойны, хотя Польша заявляла о своих правах на здание.
В мае 2025 года глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о закрытии генерального консульства России в Кракове.