Депутат Оглоблина: зарплаты трактористов достигают 300 тысяч рублей

«У нас в сезон трактористы и комбайнеры получают, есть вакансии, до 300 тыс. рублей в месяц. То есть это очень достойная заработная плата», — сказала парламентарий Ее слова приводит ТАСС. Она добавила, что сельхозпредприятия готовы платить такие деньги квалифицированным механизаторам, способным работать на сложной технике и обеспечивать бесперебойный ход посевной и уборочной кампаний. Аграрный сектор остро нуждается в таких кадрах, подметила Оглоблина.