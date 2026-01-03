Депутат Оглоблина: зарплаты трактористов достигают 300 тысяч рублей

В пиковые сезоны зарплаты доходят до 300 тысяч рублей.
В сезон полевых работ трактористы-машинисты и комбайнеры в России могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.
«У нас в сезон трактористы и комбайнеры получают, есть вакансии, до 300 тыс. рублей в месяц. То есть это очень достойная заработная плата», — сказала парламентарий Ее слова приводит ТАСС. Она добавила, что сельхозпредприятия готовы платить такие деньги квалифицированным механизаторам, способным работать на сложной технике и обеспечивать бесперебойный ход посевной и уборочной кампаний. Аграрный сектор остро нуждается в таких кадрах, подметила Оглоблина.
Современная сельхозтехника заметно изменилась по сравнению с привычным образом «деревенского трактора». В машиностройении для АПК растет доля цифровых систем, навигации и элементов дистанционного управления, чему аграрные вузы и колледжи уделяют больше внимания. Это, по оценке депутата, делает отрасль более понятной и привлекательной для молодых людей, ориентированных на технологии и работу с цифровыми платформами.
Отдельно парламентарий упомянула о проекте поддержки участников специальной военной операции. «И мы сейчас и для ветеранов СВО тоже отдельно открыли проект “Земля добра”, где информируем [о таких вакансиях на селе] и переобучаем», — отметила она. В рамках инициативы ветеранам предлагают программы подготовки трактористов-машинистов, механизаторов и других специалистов для сельхозпредприятий, а также помогают с трудоустройством в регионах.